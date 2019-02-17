Как сложилась судьба актрис-близнецов из «Королевства кривых зеркал»

Известные всему Советскому Союзу девочки-близняшки Оля и Таня Юкины могли бы стать великими актрисами, однако жизнь распорядилась совсем иначе.

В сказку "Королевство кривых зеркал" девочки попали почти случайно. Недалеко от их дома в Кузьминках во дворце культуры проходил конкурс двойняшек и близнецов, в котором они приняли участие. Прочитанные Олей и Таней стихи и спетые песни после конкурса каким-то образом оказались услышанными режиссером студии Горького. Так, юные Юкины были приглашены на пробы, а уже вскоре, в сшитых мамой за два дня платьях, отправились в Крым на съемки.

Многие отмечали, что главные героини и в жизни тоже имели множество "зеркальных" отличий: при инфекциях у одной болело правое ухо, у другой — левое; писали девочки разными руками, даже волосы завивались в противоположные стороны, а уж о разных характерах из окружения близняшек не говорил только ленивый — и все это при почти абсолютном внешнем сходстве.

После ошеломляющего успеха картины, уже будучи звездами, две белокурые артистки вернулись в школу. Знакомые отмечают, что, при всей своей популярности, Оля и Таня никогда не зазнавались и звездной болезнью не страдали. Но им нравилось кино, они хотели сниматься, однако мама решила, что с этим делом связывать жизнь не стоит и дочерям нужна стабильная, надежная работа. Они еще появились на экранах в эпизодической роли в сказке "Морозко", прежде напомнив о себе режиссеру, однако на этом с кино было покончено.

После техникума Юкины устроились в гостиницу "Интурист". Условия работы и льготы там были прекрасные. Каждый квартал сотрудники получали спецзаказ: импортные одежда, обувь и техника. Сын Ольги был в школе и дворе тем, кому все завидовали — модная и дорогая одежда и, самое главное, видак дома, который был только у него.

Однако беззаботная жизнь не могла длиться вечно — вскоре "железный занавес" рухнул и все пошло по наклонной. Сестры лишились работы и пристрастились к спиртному, заливая нищету и боль. Ольга к тому моменту уже была разведена, растила сына, а Татьяна воспитывала дочь. Обе устроились на работу в военкомат недалеко от дома. Правда, изначально в Кузьминках работала только Ольга, жившая в родительском доме. Но после второго инсульта она была вынуждена призвать на помощь сестру. Так они снова оказались вместе.

Немного не дотянув до 52 лет, Ольга Юкина умерла. Сын сказал: сердечный приступ. Он тяжело переживал смерть матери, тоже подружившись с бутылкой. Однажды, заснув с сигаретой, он был спасен собутыльником, который вытащил его с полыхающего дивана. Квартиру ту сын Ольги продал и уехал жить в Подмосковье.

А сестра Татьяна так и не смогла примириться с разлукой, она повторяла, что близнецы тянутся друг к другу и безмерно скучала по сестре. После её ухода она прожила еще 6 лет и умерла в 2011 году.

Кто знает, судьба или мистические последствия игрой с зазеркальем, как говорят знакомые, погубили сестер так рано.