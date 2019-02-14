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Непростая судьба Николая Ерёменко-младшего 

Рамблер 2 часа назад
Сегодня исполнилось бы 70 лет одному из главных секс-символов советского кино Николаю Ерёменко-младшему. Он родился в 1949 году в артистической семье: отец Николай Ерёменко тоже был успешным актёром. Сниматься Николай начал ещё студентом, и уже тогда стало понятно, что восходит новая звезда. Вышедший в 1979 году первый отечественный боевик «Пираты ХХ века» принёс Ерёменко всесоюзную известность: об артисте узнали абсолютно все. Сложные трюки в картине Николай Ерёменко выполнил сам, и это лишь добавило ему популярности. Героическая и в то же время романтическая слава влекла к Ерёменко поклонниц, мечтавших заполучить хотя бы мимолётный поцелуй кумира. Как сложилась личная жизнь артиста? Смотрите видео и узнайте больше о советской кинолегенде.
Актеры , Видео , Фильмы , Николай Еременко
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