Непростая судьба Николая Ерёменко-младшего 

Сегодня исполнилось бы 70 лет одному из главных секс-символов советского кино Николаю Ерёменко-младшему. Он родился в 1949 году в артистической семье: отец Николай Ерёменко тоже был успешным актёром. Сниматься Николай начал ещё студентом, и уже тогда стало понятно, что восходит новая звезда. Вышедший в 1979 году первый отечественный боевик «Пираты ХХ века» принёс Ерёменко всесоюзную известность: об артисте узнали абсолютно все. Сложные трюки в картине Николай Ерёменко выполнил сам, и это лишь добавило ему популярности. Героическая и в то же время романтическая слава влекла к Ерёменко поклонниц, мечтавших заполучить хотя бы мимолётный поцелуй кумира. Как сложилась личная жизнь артиста? Смотрите видео и узнайте больше о советской кинолегенде.