Где сейчас актеры главных сериалов 2000-х

«Не родись красивой», «Моя прекрасная няня», «Бедная Настя» — неотъемлемая часть телепанорамы нулевых. Эти сериалы до сих пор находят своих зрителей. А что же случилось с самими актерами?

Нелли Уварова — «Не родись красивой»

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В 2005 году на экраны страны вышел сериал «Не родись красивой», после чего персонаж Нелли — обаятельная дурнушка, без памяти влюбленная в своего босса, — стал родным для миллионов россиян. Так, в течении почти года сериал выходил на экраны 5 дней в неделю и успел стать культовым. Но когда он закончился, мы перестали видеть Нелли на экранах. Оказывается, она сосредоточила свои силы на работе в театре РАМТ, а также на участии в благотворительных проектах — к примеру, в ее собственном проекте «Наивно? Очень», созданном для поддержки людей с особенностями развития.

В интервью для прессы она говорила, что в то время ей предлагали роли, похожие на ее амплуа со времен «Не родись красивой», а это ее уже не привлекало. Однако работу в сериалах она не остановила, например, в 2017 году мы увидели ее в сериале «Адаптация».

Сейчас она счастлива в браке и воспитывает двух детей.

Елена Корикова — «Бедная Настя»

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Актриса Елена Корикова полюбилась всей стране в начале двухтысячных благодаря своей роли в историческом сериале «Бедная Настя». В то время пресса даже называла ее одной из самых сексуальных женщин мира. Но где же она сейчас? В последние годы о Елене мало слышно. В разное время возникали слухи о депрессии актрисы и злоупотреблении алкоголем. Однако с экранов телевидения она не исчезла. Хоть и снимается она нечасто, недавно ее все же можно было увидеть в российском сериале «Шелест-2». Сейчас она воспитывает уже взрослого сына Арсения.

Петр Красилов — «Бедная Настя», «Не родись красивой»

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Красилов хорошо знаком нам по ролям в двух известнейших сериалах нулевых. После окончания сериалов Петр часто появлялся на различных телепередачах и участвовал в «ледовых шоу».

Однако вскоре он стал все реже появляться на экране телевизора. В интервью он говорил, что театр кажется ему более интересным форматом, чем кино. Роль в многосерийном фильме «Людмила Гурченко» стала для него последней на телевидении. Это было в 2015 году.

Сейчас у него есть жена и двое детей.

Ольга Прокофьева — «Моя прекрасная няня»

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В двухтысячных телезрители смеялись над репликами ее персонажа — эксцентричной и нелепой Жанны Аркадьевны из сериала «Моя прекрасная няня». Как и для остальных звезд сериалов прошлого десятилетия, для Ольги театральная сцена остается большой частью жизни, она работает в театре Маяковского. Однако в 2017 году она вернулась в новом амплуа — стала соведущей в программе «Субботний вечер» на России-1.

Прокофьева не любит говорить о своей личной жизни, однако известно, что она воспитывает сына Александра.