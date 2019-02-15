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Как стал звездой Дмитрий Харатьян 

Рамблер 4 часа назад
Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в небольшом городке в Ташкентской области в Узбекистане. Через несколько лет глава семьи получил квартиру в Липецке и обменял её на комнату в Подмосковье, куда Харатьяны и перебрались. Армянская фамилия досталась Дмитрию от отца Вадима Мкртичевича Харатьяна, наполовину армянина. Отец привил сыну такую любовь к национальности, что при получении паспорта будущий артист настоял, чтобы в графе национальность указали «армянин». Работница паспортного стола была удивлена, что голубоглазый молодой человек со светлыми волосами имеет такую странную прихоть.
Как Дмитрий Харатьян попал в кино? Почему распался его первый брак? Как артист справился со свалившейся на него популярностью? Смотрите видео и узнайте больше об актёре.
Актеры , Видео , Дмитрий Харатьян
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