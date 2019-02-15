Как стал звездой Дмитрий Харатьян

Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в небольшом городке в Ташкентской области в Узбекистане. Через несколько лет глава семьи получил квартиру в Липецке и обменял её на комнату в Подмосковье, куда Харатьяны и перебрались. Армянская фамилия досталась Дмитрию от отца Вадима Мкртичевича Харатьяна, наполовину армянина. Отец привил сыну такую любовь к национальности, что при получении паспорта будущий артист настоял, чтобы в графе национальность указали «армянин». Работница паспортного стола была удивлена, что голубоглазый молодой человек со светлыми волосами имеет такую странную прихоть.

Как Дмитрий Харатьян попал в кино? Почему распался его первый брак? Как артист справился со свалившейся на него популярностью? Смотрите видео и узнайте больше об актёре.