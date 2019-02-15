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Забытые юные актеры из советских кинохитов 

Рамблер 2 часа назад
Музыкальный фильм режиссёра Леонида Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания» вышел в 1983 году. История о волшебной талантливой няне понравилась зрителям: картину и сегодня часто показывают по телевидению, а песни из неё по-прежнему в числе хитов. Помимо взрослых звёзд в ленте снялись и юные артисты, изобразившие воспитанников Мэри Поппинс Джейн и Майкла. Какие пути выбрали в жизни Анна Плисецкая, которой сегодня уже 47 лет, и Филипп Рукавишников, которому в нынешнем году исполнится 45? Смотрите видео и узнайте об актёрах-детях, сыгравших в этой ленте и других известных советских фильмах.
Актеры , Видео , Леонид Квинихидзе , Анна Плисецкая , Филипп Рукавишников
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