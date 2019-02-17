Судьба Александры из фильма «Москва слезам не верит»

Любимая всеми Наталья Вавилова из картины «Москва слезам не верит» прошла сложный пусть, прежде чем стать звездой экранов. Снявшись в нескольких десятках лент, она в какой-то момент пропала с экрана. Слухи были самыми разнообразными — несчастный случай, травма, болезнь, строгий муж, не дающий сниматься в кино. Так что же в действительности происходило в жизни Натальи Вавиловой?

Как все начиналось

Первая ее роль была в картине «Такие высокие горы», причем попала она туда необычным образом. К девочке на улице просто подошли какие-то люди (как оказалось, сотрудники Мосфильма) и предложили ей сниматься в кино. Наташа согласилась. Эта роль могла стать небольшим эпизодом в ее жизни, однако вскоре режиссер Владимир Меньшов пригласил ее в свой новый фильм «Розыгрыш». Вавилова справилась блестяще. Казалось бы, вот оно, начало успешной актерской карьеры. Но родители Наташи думали иначе. С детства отец хотел, чтобы дочь работала в дипломатическом корпусе, воспитывал ее сдержанной и интеллигентной, лично возил на курсы дипломатов. И внезапное увлечение Наташи совсем не вписывалось в его планы.

Переломный момент

Когда Вавилову пригласили в картину Меньшова «Москва слезам не верит», отец запретил ей дальше играть в кино. Девушка, к тому времени уже крайне увлеченная киноиндустрией, не смогла отказаться от такого предложения. Ей пришлось в тайне от семьи ездить на съемки, однако это не могло длиться вечно. Когда обман был раскрыт, Наташе запретили лишний раз выходить из дома и брать трубку, когда звонили с киностудии. Тогда Меньшов взял ситуацию в свои руки. Алексей Баталов , горячо любимый Наташиными родителями, поехал вместе с режиссером домой к девушке за согласием на сьемки. Папа и мама Вавиловой не смогли устоять. Более того, они даже разрешили дочери поступить во ВГИК. Фильм стал поворотным в жизни девушки. После него приглашения посыпались одно за другим.

Знакомство с мужем

«Москва слезам не верит» принесла Наталье Вавиловой не только популярность. На мероприятии в честь выхода фильма она познакомилась со своим будущим мужем Самвелом Гаспаровым. К тому моменту Самвел успел жениться, развестись и поработать дальнобойщиком в Тбилиси. Он приехал в Москву учиться на режиссера, где познакомился с Меньшовым, тот и пригласил его на премьеру фильма. Гаспаров влюбился в красавицу Наталью с первого взгляда. Она ответила взаимностью.

Среди других успешных фильмов с Вавиловой — «Красные дипкурьеры», где она сыграла нежную Лену, «Вторжение» о Великой Отечественной войне, «Нас венчали не в церкви» с необычным сюжетом или «Ученик лекаря».

Несчастный случай

Карьера Вавиловой шла в гору, но все изменил один случай. Шли съемки фильма «Николай Подвойский», и Наталья, которой тогда было 27 лет, играла в сцене на лошади. Она хорошо держалась в седле и уже привыкла к смирной лошади, на которой тренировалась. Но в очередной раз к ней вывели другую лошадь, у которой была повреждена спина. Когда Вавилова взобралась на нее, от резкой боли лошадь рванула вперед, сбросив женщину со спины. Казалось, что все обошлось — травма была несерьезной, а режиссер пообещал дождаться Наталью с ее двухнедельного лечения. Но когда Вавилова вернулась, оказалось, что в ее роли уже снимается другая актриса. Этот удар стал слишком сильным. Гаспаров, видя, что жена в глубокой депрессии, бросил все свои дела и отправился с ней в путешествие по Европе. Вавилова хотела уйти из кино, и муж поддержал ее решение.

Где Вавилова сегодня

Последнее время Вавилова с мужем живут в доме на Рублевке. Гаспаров руководит компанией, которая занимается сдачей офисов в аренду. Наталья занимается домом и выращивает в саду розы, готовит для Самвела его любимые блюда, близко общается с дочерью мужа от первого брака и ее детьми и занимается благотворительностью. Она избегает общения с прессой, и ее можно понять.