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Судьба Александры из фильма «Москва слезам не верит» 

Рамблер 12 часов назад
Любимая всеми Наталья Вавилова из картины «Москва слезам не верит» прошла сложный пусть, прежде чем стать звездой экранов. Снявшись в нескольких десятках лент, она в какой-то момент пропала с экрана. Слухи были самыми разнообразными — несчастный случай, травма, болезнь, строгий муж, не дающий сниматься в кино. Так что же в действительности происходило в жизни Натальи Вавиловой?

Как все начиналось

Первая ее роль была в картине «Такие высокие горы», причем попала она туда необычным образом. К девочке на улице просто подошли какие-то люди (как оказалось, сотрудники Мосфильма) и предложили ей сниматься в кино. Наташа согласилась. Эта роль могла стать небольшим эпизодом в ее жизни, однако вскоре режиссер Владимир Меньшов пригласил ее в свой новый фильм «Розыгрыш». Вавилова справилась блестяще. Казалось бы, вот оно, начало успешной актерской карьеры. Но родители Наташи думали иначе. С детства отец хотел, чтобы дочь работала в дипломатическом корпусе, воспитывал ее сдержанной и интеллигентной, лично возил на курсы дипломатов. И внезапное увлечение Наташи совсем не вписывалось в его планы.

Переломный момент

Когда Вавилову пригласили в картину Меньшова «Москва слезам не верит», отец запретил ей дальше играть в кино. Девушка, к тому времени уже крайне увлеченная киноиндустрией, не смогла отказаться от такого предложения. Ей пришлось в тайне от семьи ездить на съемки, однако это не могло длиться вечно. Когда обман был раскрыт, Наташе запретили лишний раз выходить из дома и брать трубку, когда звонили с киностудии. Тогда Меньшов взял ситуацию в свои руки. Алексей Баталов, горячо любимый Наташиными родителями, поехал вместе с режиссером домой к девушке за согласием на сьемки. Папа и мама Вавиловой не смогли устоять. Более того, они даже разрешили дочери поступить во ВГИК. Фильм стал поворотным в жизни девушки. После него приглашения посыпались одно за другим.

Знакомство с мужем

«Москва слезам не верит» принесла Наталье Вавиловой не только популярность. На мероприятии в честь выхода фильма она познакомилась со своим будущим мужем Самвелом Гаспаровым. К тому моменту Самвел успел жениться, развестись и поработать дальнобойщиком в Тбилиси. Он приехал в Москву учиться на режиссера, где познакомился с Меньшовым, тот и пригласил его на премьеру фильма. Гаспаров влюбился в красавицу Наталью с первого взгляда. Она ответила взаимностью.
Среди других успешных фильмов с Вавиловой — «Красные дипкурьеры», где она сыграла нежную Лену, «Вторжение» о Великой Отечественной войне, «Нас венчали не в церкви» с необычным сюжетом или «Ученик лекаря».

Несчастный случай

Карьера Вавиловой шла в гору, но все изменил один случай. Шли съемки фильма «Николай Подвойский», и Наталья, которой тогда было 27 лет, играла в сцене на лошади. Она хорошо держалась в седле и уже привыкла к смирной лошади, на которой тренировалась. Но в очередной раз к ней вывели другую лошадь, у которой была повреждена спина. Когда Вавилова взобралась на нее, от резкой боли лошадь рванула вперед, сбросив женщину со спины. Казалось, что все обошлось — травма была несерьезной, а режиссер пообещал дождаться Наталью с ее двухнедельного лечения. Но когда Вавилова вернулась, оказалось, что в ее роли уже снимается другая актриса. Этот удар стал слишком сильным. Гаспаров, видя, что жена в глубокой депрессии, бросил все свои дела и отправился с ней в путешествие по Европе. Вавилова хотела уйти из кино, и муж поддержал ее решение.

Где Вавилова сегодня

Последнее время Вавилова с мужем живут в доме на Рублевке. Гаспаров руководит компанией, которая занимается сдачей офисов в аренду. Наталья занимается домом и выращивает в саду розы, готовит для Самвела его любимые блюда, близко общается с дочерью мужа от первого брака и ее детьми и занимается благотворительностью. Она избегает общения с прессой, и ее можно понять.
Комментарии19
Актеры , Видео , Алексей Баталов , Владимир Меньшов , Наталья Вавилова
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