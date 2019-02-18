Герой-любовник из «Поющие в терновнике»

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Любовник из «Поющих в терновнике» выбирал мужчин 

Рамблер 3 часа назад
Вышедший в 1983 году телесериал «Поющие в терновнике» взорвал эфиры. Сегодня эта семейная сага уже стала классикой. Главные роли в сериале сыграли американский актёр Ричард Чемберлен и британская актриса Рэйчел Уорд. Как складывалась жизнь артистов после выхода сериала и чем они занимаются сейчас?
Ричарду сегодня уже 84. До «Поющих в терновнике» он уже успел стать известным, но сериал сделал его таким популярным, что Чемберлену пришлось попросту скрываться от поклонниц, неустанно преследовавших его. В восьмидесятых-девяностых артист продолжал сниматься в кино, постепенно замедляя темп, однако в 2011 году, когда ему было уже за 70, напомнил о себе, приняв участие в громких телепроектах. Кстати, любимец женщин Чемберлен никогда не скрывал, что ему больше нравятся мужчины.
Почему Рейчел Уорд почти не снимается в кино? Сумела ли актриса создать семью? Зачем она уехала в Австралию? Узнайте обо всём из видео.
Комментарии
Актеры , Видео , Фильмы , Ричард Чемберлен , Рейчел Уорд
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