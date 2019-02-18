Герой-любовник из «Поющие в терновнике»

Любовник из «Поющих в терновнике» выбирал мужчин

Вышедший в 1983 году телесериал «Поющие в терновнике» взорвал эфиры. Сегодня эта семейная сага уже стала классикой. Главные роли в сериале сыграли американский актёр Ричард Чемберлен и британская актриса Рэйчел Уорд. Как складывалась жизнь артистов после выхода сериала и чем они занимаются сейчас?

Ричарду сегодня уже 84. До «Поющих в терновнике» он уже успел стать известным, но сериал сделал его таким популярным, что Чемберлену пришлось попросту скрываться от поклонниц, неустанно преследовавших его. В восьмидесятых-девяностых артист продолжал сниматься в кино, постепенно замедляя темп, однако в 2011 году, когда ему было уже за 70, напомнил о себе, приняв участие в громких телепроектах. Кстати, любимец женщин Чемберлен никогда не скрывал, что ему больше нравятся мужчины.