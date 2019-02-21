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Рэдклифф признался в пьянстве во время съемок 

Lenta.ru + ещё 6 21 февраля 2019
Фото: globallookpress.com
Британский актер Дэниел Рэдклифф рассказал, что злоупотреблял алкоголем в подростковом возрасте между съемками фильмов о Гарри Поттере. Отрывок из интервью с артистом опубликован на YouTube-канале theoffcamerashow.
По словам Рэдклиффа, его беспокоила чрезмерная популярность, свалившаяся на него благодаря главной роли в экранизации романов Джоан Роулинг — он постоянно чувствовал, что за ним наблюдают. «В моем случае, самым быстрым способом забыть, что за тобой следят, было очень сильно напиться», — признался актер.
«А когда ты уже сильно напиваешься, ты понимаешь, что теперь за тобой следят еще больше, потому что ты сильно напился. И ты решаешь напиться еще сильнее, чтобы игнорировать это», — добавил Рэдклифф.
Артист поведал, что неоднократно пытался бросить пить, но удалось ему это только благодаря поддержке друзей.
Ранее в феврале Рэдклифф заявил, что убежден в появлении новых киноверсий «Гарри Поттера».
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Комментарии3
Актеры , В мире , Европа , Дэниел Рэдклифф , ДЖОАН РОУЛИНГ , Гарри Поттер
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