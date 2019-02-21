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Актер Андрей Чернышов рассекретил жену 

Суть событий + ещё 1 4 часа назад
Фото: Суть событий
Актер Андрей Чернышов, несмотря на славу ловеласа и упоминяний в прессе о романах с Анастасией Цветаевой и Анной Снаткиной, много лет любит только одну женщину, и 10 лет ее добивался. Они поженились официально только в феврале 2017 года.
Впервые Андрей Чернышов почувствовал славу не в театре «Ленком», а после съемок в рекламе пива. Он сказал фразу, которая потом стала крылатой. «Хочешь, я угадаю, как тебя зовут?». Было это в начале 2000-х годов. Его заметил режиссер и пригласил в сериал с Ани Жирардо «Свободная женщина».
Популярность ему принесли потом фильмы «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…», «Стерва для чемпиона», «Мужчина в моей голове», «Зимний сон», «Жажда экстрима», «Право на любовь». В этот период за актером закрепилось амплуа героя-любовника.. Но он уверяет, что никогда им не был.
Коллеги считали, что он поддерживает статус холостяка, и только в ноябре 2016 года выяснилось, что Андрея Чернышова уже десять лет связывали отношения с актрисой Марией Добржинской, которая младше него на 11 лет.
В начале февраля 2017 года Андрей Чернышов и Мария Добржинская оформили отношения официально. Она известна по сериалам и телефильмам: "Зойкина любовь", "Дикий-3", "До смерти красива", "Метод Лавровой" и др.
«Когда я увидела его впервые, то подумала, что он бабник. Моя подруга сильно этим красавчиком увлеклась. У меня тогда были отношения, любовь. Если серьезно подумать, то в нашей жизни была судьбоносная встреча. У меня был момент, когда я поняла, что влюбилась в него. А до этого просто была симпатия», — рассказала в программе «Судьба человека» Мария Добржинская.
«Я никогда не поддерживал имидж ловеласа, это все пресса придумала. Я не собирался за Марией ухаживать. Я не влюбился в нее с первого взгляда, хотя она уверена была до сих пор. Потом через год мы очутились в одном антрепризном спектакле. Мария была на втором курсе. Я ее запомнил, мне рассказали, что у нее были отношения, любовь, роман. Потом я позвал ее на свидание, в кафе, в театр. И стал ухаживать. Но никому не рассказывал об этом. Важен был имидж холостяка», — признался в телешоу артист.
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Комментарии
Актеры , Шоу-бизнес , Андрей Чернышов , Анастасия Цветаева , Мария Добржинская
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