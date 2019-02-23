Как сложилась жизнь Алисы Селезневой

После выхода на экраны весной 1985 года фильма «Гостья из будущего», Наташа Гусева, сыгравшая главную роль, стала самой знаменитой юной актрисой страны. Но с карьерой в кино у нее отношения не сложились. Почему же?

Наташа, в отличие от многих своих сверстниц, никогда не мечтала стать актрисой. И вообще не слишком любила быть в центре внимания: скромная девочка стеснялась даже спросить у незнакомцев, который час. Но при этом отлично читала стихи и одерживала победы в олимпиадах.

Правда олимпиады эти были не по литературе, а по химии и биологии. Наташу привлекал удивительный мир насекомых, девочка мечтала стать энтомологом.

Кадр из фильма "Гостья из будущего"

Роль Алисы Селезневой Наташа Гусева получила, в общем-то случайно: режиссер нового детского фильма искал актрису на главную роль среди школьников. Посмотреть на Наташу ему порекомендовали ее учителя. Неожиданно девочка привела съемочную группу в восторг и ее утвердили на роль.

Позже Гусева признавалась, что ей не составило труда сыграть Алису, т.к. героиня очень ей импонировала. Наталия отмечала, что просто была в кадре собой, совершенно ничего не играя.

После невероятного успеха картины, юной актрисе начали поступать предложения от режиссеров. Наташе даже предлагали главную роль в фильме «Авария — дочь мента», но Гусева отказалась, заметив, что не хочет запятнать светлый образ Алисы.

Наталия снялась еще в нескольких фильмах, но именно Алиса стала ее звездной ролью. Хотя за успехом девочка и не гналась. Гусева не собиралась продолжать карьеру актрисы и после окончания школы поступила в Московский институт тонкой химической технологии, чтобы учиться на биотехнолога. Кино она навсегда оставила, сделав это без сожаления.

Наталия Мурашкевич/ok.ru

Но роль Алисы «преследовала» ее, «девочка из будущего» даже помогла устроить личную жизнь Гусевой. Первый супруг Наталии, Денис Мурашкевич, с детства был влюблен в актрису, увидев ее в «Гостье из будущего». И в Минске, куда Гусева прилетела на съемки, пробрался к ней в гостиничный номер. Странное знакомство переросло в дружбу, а потом и в любовь. Через несколько лет молодые люди поженились.

Наталия закончила институт и устроилась на работу в лабораторию микробиологии. Гусевой предлагали стажировку за границей, но от нее пришлось отказаться: девушка уже ждала дочь.

Можно было бы предположить, что девочку назовут Алисой, но Наталия решила иначе, дав дочери похожее, но все же не это имя — Алеся. Кстати, многие отмечают, что Алеся очень похожа на Гусеву в детстве и вполне могла бы исполнить роль Алисы, если бы кому-то из режиссеров пришла в голову идея сделать ремейк советского фильма.

Alesya Mur/vk

В 2001 году Наталия и Денис Мурашкевичи развелись, а в 2014 году Наталия вновь вышла замуж и родила еще одну дочь. Других подробностей о жизни бывшей актрисы неизвестно: Наталия не любит говорить о личном. Она с теплотой отзывается об Алисе Селезневой, сделавшей из нее в одночасье звезду, которую до сих пор помнят и любят, но об отказе от карьеры актрисы ни разу не пожалела.