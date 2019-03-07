Актеры, с которыми в Голливуде не любят работать

В любом коллективе есть люди со скверным характером, скандалисты и лентяи, с которыми никто не хочет работать.

Киноиндустрия не является исключением, ведь мир кино довольно тесен. Знаете, какие актеры выводят из себя режиссеров и коллег?

Шеннен Доэрти

Она стала известной после участия в сериалах «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные». Шеннен постоянно скандалила на съемочной площадке и ругалась с коллегами, заслужив репутацию неуживчивой актрисы.

Уэсли Снайпс

Актер на съемках «Блэйд: Троица» заносчиво вёл себя по отношению к коллегам, не стеснялся использовать запрещенные препараты прямо в трейлере и во время одного из конфликтов пытался задушить режиссера.

Линдси Лохан

Актриса, которая совсем потеряла голову после успеха первых фильмов. Девушка начала сниматься, еще будучи ребенком, и сразу же стала любимицей режиссеров. Но повзрослев, она по-своему стала использовать славу: посещала странные вечеринки, злоупотребляла алкоголем и наркотиками.

Эдвард Нортон

Долгое время слыл невыносимым перфекционистом, стремящимся взять под контроль съемочный процесс, что в итоге приводило к непредсказуемым результатам.