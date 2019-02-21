Что пережил Джим Керри

Джим Керри — настоящая голливудская звезда, вот уже три десятилетия радующая зрителей яркими ролями в комедиях и драмах. Отличительная особенность Керри, благодаря которой он и обрёл популярность, — выраженная мимика. Лицом Джим может показать любое ощущение и любую эмоцию и даже донести до публики какие-то идеи. Сейчас Джиму 57, он состоявшийся актёр, сценарист и продюсер. Но вот в семейной жизни ему повезло куда меньше: несмотря на множество романов, Керри до сих пор один. Поддержку ему оказывают друзья и дочь от первого брака, которая уже подарила Джиму внука.

Смотрите видео и узнайте, как Джим Керри стал актёром, какие трагедии ему пришлось пережить и чем он занимается сегодня.