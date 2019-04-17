Что стало с актерами из «Унесенных ветром»

Фильм "Унесенные ветром" вышел на экраны в 1939 году и навсегда стал одной из главных картин золотого века Голливуда. Интересно, что он был цветным задолго до прихода цвета в кинематограф, раскрашенный по технологии, от которой впоследствии отказались в силу ее дороговизны. Для съемок пожара в Атланте был сожжен целый квартал декораций.

Для одних актеров эта картина стала ярким стартом, для других зенитом славы. Рассказываем, как сложились судьбы главных актеров эпопеи.

Вивьен Ли (Скарлетт О’Хара)

Выбор на роли настоящей американки малоизвестной тогда английской актрисы стало сенсацией. И это после проб всех голливудских звезд! Вивьен Ли не слишком поладила со своими партнерами по съемкам Кларком Гейблом и Лесли Говардом , а также с режиссером Виктором Флемингом , но сыграла блестяще. Сразу после премьеры она стала настоящей звездой, получив первый "Оскар" за лучшую женскую роль.

Однако успех Вивьен не слишком обрадовал ее возлюбленного Лоуренса Оливье , который был известен в Англии, но не в Штатах. После успеха в Голливуде Вивьен вернулась на родину и смогла выйти замуж за Оливье. Раньше их бывшие супруги не давали им развод. Сороковые годы стали самыми плодотворными в жизни звездных супругов, они вместе блистают на сцене и на экране. Выходят самые знаменитые фильмы Вивьен Ли, "Мост Ватерлоо" и "Леди Гамильтон". Однако выкидыш, туберкулез и напряженная работа провоцируют развитие глубокой депрессии. В результате шоковой терапии к ней добавится биполярное расстройство.

В 1951 году Вивьен исполняет свою последнюю по-настоящему звездную роль Бланш Дюбуа в фильме "Трамвай "Желание" и получает за нее второго "Оскара". В 1960 году Вивьен и Лоуренс развелись, после чего он женился на другой. Вивьен сошлась с Джоном Меривейлом , продолжала играть на сцене и в кино, несмотря на прогрессирующий туберкулез. В ночь на 8 июля 1967 года она умерла.

Кадр из фильма "Унесенные ветром"

Кларк Гейбл (Ретт Батлер)

Он был первым и единственным кандидатом на роль Батлера и к моменту съемок уже считался Королем Голливуда. Успех "Унесенных ветром" лишь укрепил его статус, хотя он не очень хорошо принял дебютантку Вивьен Ли. Кларк был женат 5 раз, но именно в 1939 году женился на женщине всей своей жизни, актрисе Кэрол Ломбард, и был абсолютно счастлив. Но 1942 году Кэрол участвовала в туре по сбору денег на военные нужды. Самолет из Лас-Вегаса врезался в гору Потоси. Кэрол и все, кто были на борту, погибли.

Кларк был потрясен смертью жены и, несмотря на противодействие студии MGM, отправился на фронт. Он совершил 25 боевых вылетов и не скрывал, что ищет смерти в бою. Однако в итоге руководство студии смогло вернуть актера назад. После смерти Ломбард он был еще дважды женат и снимался до смерти в 1960 году. Его последним фильмом стали "Неприкаянные". Смерть Гейбла стала концом золотой эры Голливуда. Он завещал похоронить себя рядом с любимой Кэрол Ломбард.

Кадр из фильма "Унесенные ветром"

Лесли Говард (Эшли Уилкс)

В молодости Говард воевал на Первой мировой, а потом стал театральным актером, чтобы справиться с посттравматическим расстройством. В кино пришел поздно, специализируясь на ролях британских интеллектуалов. К началу съемок "Унесенных ветром" уже сыграл свои лучшие роли в "Пигмалионе", "Алом первоцвете" и "Интермеццо".

Роль настоящего джентльмена Эшли увековечила его, но в карьере трамплином не стала. 1 июня 1943 года Говард в качестве пассажира летел на самолете из Лиссабона в Лондон. Самолет был сбит немецким истребителем и упал в Бискайский залив. У Говарда было двое детей, сын Рональд, также ставший актером, и дочь Рут Лесли.

Кадр из фильма "Унесенные ветром"

Хэтти Макдэниел (Мамушка)

Хэтти стала первой черной актрисой, получившей "Оскар" (за лучшую женскую роль второго плана), и первой чернокожей певицей, чьи песни исполнялись на радио. Несмотря на это, на премьеру фильма в Атланте ее не пустили, как и других черных актеров. Хэтти много снималась в кино, вращалась рседи знаменитостей, и четыре раза выходила замуж. Она мечтала стать матерью, но ей не удалось родить. Во время войны давала концерты для солдат.

Хэтти стала прототипом хозяйки кота Тома в сериале "Том и Джерри". В 1952 году она умерла от рака молочной железы. Хэтти завещала похоронить себя на кладбище бульвара "Санта-Моника" вместе с другими звездами. Но из-за цвета кожи ее похоронили на кладбище Роуздейл.

Кадр из фильма "Унесенные ветром"

Оливия де Хэвилленд (Мелани Уилкс)