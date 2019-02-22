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Популярные актеры, не дожившие до 40 

Рамблер 11 часов назад
Евгений Дворжецкий родился в 1960 году. Семья была артистической: отец Вацлав Дворжецкий был известным артистом, по тому же пути пошёл его сын от первого брака, единокровный брат Евгения Владислав. Да и сам Евгений тоже выбрал для себя актёрскую стезю и уже в 20 лет, будучи студентом Щукинского училища, начал сниматься в кино. Со временем он стал востребованным исполнителем, а сериалы «Королева Марго» (1997) и «Графиня де Монсоро» (1997) вывели его в ранг звёзд первой величины. Сложилась у Евгения и личная жизнь: ещё студентом он женился на коллеге Нине, у них появилось двое детей. В 1999 году Дворжецкий попал в автокатастрофу и скончался. Ему было всего 39 лет.
Смотрите видео и узнайте о трагических уходах других молодых актёров.
Актеры , Видео , Вацлав Дворжецкий , Евгений Дворжецкий
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