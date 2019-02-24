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Актеры, которые страдают от психических расстройств 

Рамблер 13 часов назад
Мы все люди и страдаем от разных болезней. Знаменитости тоже не могут переживать все в себе, поэтому некоторые из них обращались за помощью к специалистам.

Василий Степанов

Кадр из фильма "Обитаемый остров"
Звезда фильма Сергея Бондарчука «Обитаемый остров» прославился, когда ему было 22 года. Когда интерес к его персоне начал угасать, у него появились психические отклонения. В 2010 году он проходил курс лечения от маниакальной депрессии. После нескольких несчастных случаев ему поставили шизофрению. Сам актер свою болезнь отрицает.

Сергей Жигунов

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
В 2007 году актер переживал развод со своей женой Викторией Новиковой. Дел в том, что у него был роман с партнершей по сериалу Анастасией Заворотнюк. Но многолетний брак разорвать было непросто, и Сергей некоторое время находился в угнетенном состоянии. После этого он прошел курс реабилитации в одной из московских больниц и вернулся к жене.

Джим Керри

Кадр из фильма "Маска"
Джим Керри — один из лучших комедийных актеров. Еще в детстве ему поставили диагнозы «дефицит внимания» и «гиперактивность». В одном из интервью он сравнивал себя с героем фильма «Маска» — он развлекал публику, а дома принимал антидепрессанты. После нескольких визитов к психотерапевту, он справился со своими проблемами и даже пообещал написать книгу о депрессии.

Анджелина Джоли

Кадр из фильма "Особо опасен"
Даже одна из самых красивых женщин Голливуда обращалась к помощи психотерапевтов. На нее очень сильно повлиял успех в юном возрасте, когда молодая актриса не находила себе места. Все ухудшилось в 2007 году, когда из жизни ушла ее мать. Чтобы отвлечься, она согласилась на съемки в фильме «Особо опасен». По словам девушки, это помогло ей отвлечься от грустных мыслей.
Комментарии22
Актеры , Видео , Сергей Бондарчук , Сергей Жигунов , ДЖИМ КЕРРИ , Василий Степанов , Виктория Новикова , Анастасия Заворотнюк , Анджелина Джоли
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