Неудачные браки «ефрейтора Збруева» 

Актёр Семён Морозов стал популярным в 16 лет, снявшись в комедии «Семь нянек» (1962). В фильме он сыграл трудного подростка, которого берёт на перевоспитание молодёжная бригада. Спустя 8 лет вышла ещё одна картина, в которой Морозов блеснул комедийным талантом, — «Семь невест ефрейтора Збруева». После этого он много снимался и реализовался как режиссёр, но вот в личной жизни он не был столь же успешен. Почему распался студенческий брак артиста? Где Морозов нашёл вторую супругу? Что стало причиной второго развода? Как он нашёл семейное счастье с третьего раза? Смотрите видео и узнайте о жизни Семёна Морозова.