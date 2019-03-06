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Чем сейчас занимаются актеры фильма «Няньки» 

Рамблер 15 часов назад
В 1994 году на экраны вышел комедийный фильм «Няньки», где главные роли сыграли близнецы Дэвид и Питер Пол. Они сразу влюбили в себя зрителей, несмотря на грозные лица и атлетическое телосложение.
После 1994 года братья больше не снимались в кино. Рассказываем, чем они занимаются сейчас.
Почему близнецы перестали сниматься в кино — неизвестно. Они не давали интервью никаким журналам. Известно, что братья сыграли роли в одном из комедийных американских фильмов, но его премьера так и не состоялась. Они также планировали создать собственный полнометражный фильм, но съемки сорвались.
Дэвид сейчас живет в небольшом городе Брея в Калифорнии. У него есть жена и собака, а сам он занимается фотографией и дизайном интерьеров. В своих социальных сетях Дэвид признается, что очень любит фотографировать бодибилдеров. Занимается ли он спортом сейчас — непонятно, но его телосложение почти не изменилось.
Соцсети
Пол живет в Массачусетсе, в маленьком городе Хевен Хайтс. Судя по социальным сетям, у него нет жены и детей, зато он активно занимается спортом и интересуется новинками кино. У него тоже есть любимая собака, видео с которой он регулярно делится у себя на страничке. Питер также работает ведущим передачи о спорте на местном телевидении.
Соцсети
Комментарии14
Актеры , Видео , Питер Пол
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