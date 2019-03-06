Чем сейчас занимаются актеры фильма «Няньки»

В 1994 году на экраны вышел комедийный фильм «Няньки», где главные роли сыграли близнецы Дэвид и Питер Пол . Они сразу влюбили в себя зрителей, несмотря на грозные лица и атлетическое телосложение.

После 1994 года братья больше не снимались в кино. Рассказываем, чем они занимаются сейчас.

Почему близнецы перестали сниматься в кино — неизвестно. Они не давали интервью никаким журналам. Известно, что братья сыграли роли в одном из комедийных американских фильмов, но его премьера так и не состоялась. Они также планировали создать собственный полнометражный фильм, но съемки сорвались.

Дэвид сейчас живет в небольшом городе Брея в Калифорнии. У него есть жена и собака, а сам он занимается фотографией и дизайном интерьеров. В своих социальных сетях Дэвид признается, что очень любит фотографировать бодибилдеров. Занимается ли он спортом сейчас — непонятно, но его телосложение почти не изменилось.

Соцсети

Пол живет в Массачусетсе, в маленьком городе Хевен Хайтс. Судя по социальным сетям, у него нет жены и детей, зато он активно занимается спортом и интересуется новинками кино. У него тоже есть любимая собака, видео с которой он регулярно делится у себя на страничке. Питер также работает ведущим передачи о спорте на местном телевидении.