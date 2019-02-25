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Василий Лановой не смог выйти на сцену 

Рамблер 8 часов назад
Театралы, пришедшие в воскресенье в театр Вахтангова на спектакль «Посвящение Еве», в котором блистает Василий Лановой, были вынуждены смотреть другую постановку — творческий вечер Евгения Князева. Спектакль экстренно отменили из-за плохого самочувствия Василия Семёновича. Как выяснилось, у 85-летнего артиста поднялось давление, поэтому его супруга, актриса Ирина Купченко, вызвала скорую помощь. Медики сделали укол, так что Лановому стало лучше, однако выйти на сцену он всё-таки не смог. Некоторые зрители сдали билеты, другие остались, чтобы провести воскресный вечер в театре, несмотря на отсутствие кумира.
Актеры , Видео , Евгений Князев , Василий Лановой , Ирина Купченко
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