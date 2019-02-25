Уилл Смит рассказал, почему отказался от «Матрицы» 

В 1999 году вышел фильм «Матрица», который моментально стал явлением в культуре и заслужил статус культового. Главную роль в нём сыграл Киану Ривз, и для него персонаж «Матрицы» Нео тоже стал знаковым этапом в жизни. Однако изначально роль Нео предлагалась Уиллу Смиту, но актёр отказался от роли в пользу комедии «Дикий, дикий Вест». Комедия оказалась куда менее успешной, чем ожидалось, а сам Смит впоследствии неоднократно высказывал сожаления, что отказался играть в «Матрице». Однако тайну того, почему же он не подписал контракт, артист открыл только сейчас. Смотрите видео и узнайте, что рассказал актёр.