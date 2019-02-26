Странная смерть советской кинолегенды 

Кюнна Игнатова была одной из самых ярких красавиц советского кино. Отец Кюнны был якутом, известным этнографом и крупным чиновником в Якутии, он-то и выбрал для дочери имя, которое в переводе с якутского означает «солнышко». Кюнна окончила Щепкинское училище, много играла в театре и снималась в кино. Личная жизнь актрисы тоже бурлила: мужчины восхищались эффектной Игнатовой. Но в феврале 1988 года случилась трагедия: Кюнна не пришла на репетицию в театр. Коллеги актрисы заподозрили неладно, поскольку Игнатова всегда отличалась ответственностью. Придя к ней домой, они обнаружили Кюнну, лежащую на кровати. Коллеги вызвали скорую помощь, медики забрали артистку в больницу, где она умерла через два дня, не приходя в сознание. Ей было 53 года. По версии врачей, женщина умерла из-за сердечной недостаточности, но родственникам этот диагноз показался недостоверным. Смотрите видео и узнайте, что думают родственники о смерти Кюнны Игнатовой.