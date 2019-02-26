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Красавицы, сыгравшие дурнушек 

Рамблер 3 часа назад
Актёрам часто приходится преображаться на экране, представая перед зрителями не в самом эффектном виде. Одни артистки набирают вес или сбривают волосы, другие кардинально худеют и соглашаются на сильно старящий грим. А иногда настоящим красавицам требуется превратиться в дурнушек с отталкивающей внешностью. Например, признанный секс-символ Голливуда Сандра Буллок в 1992 году сыграла в романтической комедии «Любовный напиток номер 9» скромнягу Диану, которая занимается научной работой и страдает от отсутствия мужского внимания. Сложно признать в девушке с неровными зубами и в старомодных очках красавицу Сандру.
Видео рассказывает о других актрисах, которые сыграли в кино непривлекательных героинь.
Актеры , Видео , Сандра Буллок
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