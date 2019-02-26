Красавицы, сыгравшие дурнушек

Актёрам часто приходится преображаться на экране, представая перед зрителями не в самом эффектном виде. Одни артистки набирают вес или сбривают волосы, другие кардинально худеют и соглашаются на сильно старящий грим. А иногда настоящим красавицам требуется превратиться в дурнушек с отталкивающей внешностью. Например, признанный секс-символ Голливуда Сандра Буллок в 1992 году сыграла в романтической комедии «Любовный напиток номер 9» скромнягу Диану, которая занимается научной работой и страдает от отсутствия мужского внимания. Сложно признать в девушке с неровными зубами и в старомодных очках красавицу Сандру.

Видео рассказывает о других актрисах, которые сыграли в кино непривлекательных героинь.