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Маленькие актрисы, повзрослевшие слишком быстро 

Рамблер 7 часов назад
Сериал «Папины дочки» выходил с 2007 по 2013 год. Исполнительницы главных ролей выросли на глазах публики, превратившись из угловатых девочек-подростков в красивых девушек. А вот самую маленькую героиню сыграла Катя Старшова, которой на момент начала съёмок было всего шесть лет. Сейчас Кате 17, и она совсем не похожа на бойкую Пуговку из «Папиных дочек». Старшова выросла и стала эффектной девушкой. Однако время она уделяет не съёмкам в кино, а фигурному катанию, которым профессионально занимается с детства.
А какими стали другие юные актрисы, когда-то радовавшие публику непосредственностью и задором на экране? Смотрите видео и узнайте, в кого они превратились.
Актеры , Видео
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