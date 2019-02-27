Актриса Ольга Ломоносова: «Влюбилась в Машкова и решила покорить его сердце»

Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова призналась, что не собиралась в нем сниматься, потому что считала такого рода проект низкопробными. Но когда получила роль ревнивой стервы Киры Воропаевой, решила, что снимется, и сделает ремонт в квартире, которую недавно приобрела. Она и предположить не могла, что сериал станет таким успешным и принесет ей бешеную популярность.

Именно из-за него будущая звезда сериала «Не родись красивой» приехала в Москву из Донецка. Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова призналась, что не собиралась в нем сниматься, потому что считала такого рода проекта низкопробными. Но когда получила роль ревнивой стервы Киры Воропаевой, решила, что снимется и сделает ремонт в квартире, которую недавно приобрела. Она и предположить не могла, что сериал станет таким успешным и принесет ей бешеную популярность.

В программе «Судьба человека» Ольга Ломоносова рассказала о личной жизни. Она была успешной балериной, когда в Крыму познакомилась с ребятами из труппы «Сатирикона». Тогда она жила в Донецке и друзья пригласили ее в Москву. Она стала ходить к ним на репетиции и влюбилась во Владимира Машкова . Романа между ними не получилось: актер был женат и относился к Ольге по-отечески.

Она уезжала из Москвы в слезах, но поклялась вернуться в Москву и покорить сердце Владимира Машкова. Так она решилась поступать в театральное училище.

«Да дело было даже не в Володе, Москва покорила меня. Я спустилась в метро, и поняла, что хочу остаться тут жить, хочу стать актрисой. И поступила в театральное училище им. Щукина», — вспоминает Ломоносова свою первую серьезную любовь.

Потом ее познакомили с Евгением Ряшенцевым. Он был продюсером «Амедиа». Они прожили в браке полгода и разошлись официально спустя год после свадьбы.

«Мне нужно было выйти замуж фиктивно, чтобы получить гражданство. Нас подтолкнули друг к другу. Это было неосознанное решение, поэтому мы так быстро разбежались. Была легкая, студенческая свадьба, друзья сделали капустник… Прошло время и я поняла, что это было не то чувство, которое нас соединило. Все было не так грустно», — поведала актриса.