Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова призналась, что не собиралась в нем сниматься, потому что считала такого рода проект низкопробными. Но когда получила роль ревнивой стервы Киры Воропаевой, решила, что снимется, и сделает ремонт в квартире, которую недавно приобрела. Она и предположить не могла, что сериал станет таким успешным и принесет ей бешеную популярность.
Именно из-за него будущая звезда сериала «Не родись красивой» приехала в Москву из Донецка. Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова призналась, что не собиралась в нем сниматься, потому что считала такого рода проекта низкопробными. Но когда получила роль ревнивой стервы Киры Воропаевой, решила, что снимется и сделает ремонт в квартире, которую недавно приобрела. Она и предположить не могла, что сериал станет таким успешным и принесет ей бешеную популярность.
В программе «Судьба человека» Ольга Ломоносова рассказала о личной жизни. Она была успешной балериной, когда в Крыму познакомилась с ребятами из труппы «Сатирикона». Тогда она жила в Донецке и друзья пригласили ее в Москву. Она стала ходить к ним на репетиции и влюбилась во Владимира Машкова. Романа между ними не получилось: актер был женат и относился к Ольге по-отечески.
Она уезжала из Москвы в слезах, но поклялась вернуться в Москву и покорить сердце Владимира Машкова. Так она решилась поступать в театральное училище.
«Да дело было даже не в Володе, Москва покорила меня. Я спустилась в метро, и поняла, что хочу остаться тут жить, хочу стать актрисой. И поступила в театральное училище им. Щукина», — вспоминает Ломоносова свою первую серьезную любовь.
Потом ее познакомили с Евгением Ряшенцевым. Он был продюсером «Амедиа». Они прожили в браке полгода и разошлись официально спустя год после свадьбы.
«Мне нужно было выйти замуж фиктивно, чтобы получить гражданство. Нас подтолкнули друг к другу. Это было неосознанное решение, поэтому мы так быстро разбежались. Была легкая, студенческая свадьба, друзья сделали капустник… Прошло время и я поняла, что это было не то чувство, которое нас соединило. Все было не так грустно», — поведала актриса.
С Павлом Сафроновым она познакомилась, когда он пришел ставить в училище дипломный спектакль. Тогда она еще была замужем, сердце Павла тоже было занято. Но их тянуло друг к другу и они приняли решение жить вместе, не расписываясь. Их дочь Валя появилась на свет 9 декабря 2006 года. Пять лет спустя родилась еще одна дочь — Александра. А весной 2017 года стало известно, что Ольга Ломоносова готовиться стать мамой в третий раз. Малыш Федор появился на свет 14 апреля.