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Актрисы, когда-то бывшие роковыми красотками 

Рамблер 2 часа назад
Сегодня на экране царят молодые актрисы, возрастных исполнительниц кинематограф не жалует. Но если взглянуть на фотографии нынешних кинозвёзд, отметивших 60-летие, можно с лёгкостью убедиться, что когда-то они были настоящими роковыми красавицами.
Джейн Фонда — одна из актрис, которым удалось удержаться в топе самых востребованных, несмотря на возраст. Джейн уже 81 год, однако она по-прежнему активно снимается. Фонда отлично выглядит, но в молодости она буквально сводила с ума мужчин по всему миру, а фантастический фильм с эротическим уклоном «Барбарелла» (1968), где Джейн снялась в 31 год, до сих пор пересматривают.
Смотрите видео и узнайте, как выглядели другие возрастные актрисы в молодые годы.
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