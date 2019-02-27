Актрисы, когда-то бывшие роковыми красотками

Сегодня на экране царят молодые актрисы, возрастных исполнительниц кинематограф не жалует. Но если взглянуть на фотографии нынешних кинозвёзд, отметивших 60-летие, можно с лёгкостью убедиться, что когда-то они были настоящими роковыми красавицами.

Джейн Фонда — одна из актрис, которым удалось удержаться в топе самых востребованных, несмотря на возраст. Джейн уже 81 год, однако она по-прежнему активно снимается. Фонда отлично выглядит, но в молодости она буквально сводила с ума мужчин по всему миру, а фантастический фильм с эротическим уклоном «Барбарелла» (1968), где Джейн снялась в 31 год, до сих пор пересматривают.

Смотрите видео и узнайте, как выглядели другие возрастные актрисы в молодые годы.