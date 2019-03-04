Татьяна Догилева рассказала об алкоголизме 

Актриса Татьяна Догилева когда-то была звездой киноэкрана, однако в последние годы её почти не видно в кино. Недавно Татьяна отпраздновала 62-й день рождения, но, по её словам, этот праздник она недолюбливает. Накануне торжества она дала интервью, в котором раскрыла кое-какие тайны. Оказывается, первой любовью Татьяны стал коллега Юрий Стоянов, а вот с последним супругом Михаилом Мишиным она познакомилась, когда тот был женат. Матерью Догилева стала в 37 лет, когда уже отчаялась иметь детей. В начале двухтысячных в семье Татьяна произошло несколько смертей, из-за чего она начала злоупотреблять алкоголем. Как актриса справилась с напастью?