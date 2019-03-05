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О чем не говорит в интервью Ирина Купченко 

Рамблер 9 часов назад
Ирина Купченко — одна из самых закрытых отечественных звёзд. 71-летняя актриса предпочитает сохранять личную жизнь за семью печатями и крайне скупо делится подробностями о семье. Посвятить себя сцене Ирина мечтала с детства, однако родители настояли на том, чтобы она получила серьёзную профессию, поэтому девушка начала изучать иностранные языки в Киевском университете, но спустя несколько лет всё-таки поступила в Щукинское училище. Кто открыл Ирине Купченко путь в кино? Как складывалась личная жизнь Ирины Петровны? Что говорят о ней коллеги? Узнайте обо всём из видео.
Актеры , Видео , Ирина Купченко
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