О чем не говорит в интервью Ирина Купченко

Ирина Купченко — одна из самых закрытых отечественных звёзд. 71-летняя актриса предпочитает сохранять личную жизнь за семью печатями и крайне скупо делится подробностями о семье. Посвятить себя сцене Ирина мечтала с детства, однако родители настояли на том, чтобы она получила серьёзную профессию, поэтому девушка начала изучать иностранные языки в Киевском университете, но спустя несколько лет всё-таки поступила в Щукинское училище. Кто открыл Ирине Купченко путь в кино? Как складывалась личная жизнь Ирины Петровны? Что говорят о ней коллеги? Узнайте обо всём из видео.