Что ускорило уход Владислава Галкина 

25 февраля 2010 года ушёл из жизни актёр Владислав Галкин. Смерть 38-летнего Галкина стала настоящим потрясением и для коллег, и для фанатов артиста. Согласно официальной версии причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, но многие не поверили этому. Родственники даже полагали, что Влада убили, однако доказательств убийства найдено не было. Окружавшие Галкина в последние дни люди после кончины рассказывали, что его будто преследовал злой рок. Какие обстоятельства могли ускорить смерть артиста?