Актеры, которых выжили коллеги по площадке 

Чтобы фильм получился, нужно полное взаимопонимание на съёмочной площадке. И если отношения между актёрами, снимающимися в картине, не складываются, то создать по-настоящему захватывающую и интригующую историю непросто. Когда снимали фильм «Ангелы Чарли» (2000) конфликт разгорелся между Биллом Мюрреем и Люси Лью. Билл усомнился в актёрском даровании Люси, и девушка настолько разозлилась, что кинулась на Мюррея с кулаками. В итоге в продолжении картины «Ангелы Чарли: Только вперёд» (2003) Билл Мюррей не снимался.
О других похожих историях рассказывает видео.