Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Любовницы
Комедия
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Навсикая из долины ветров
Мультфильм, Аниме, Фэнтези
Купить билет
Наркокурьер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Кадавр
Ужасы
Купить билет
Юморист
Биография, Драма
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Гурвинек. Волшебная игра
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
Комедия
Купить билет
Чужой
Триллер, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Обещание на рассвете
Биография, Мелодрама, Драма
Купить билет
Гости
Триллер, Мелодрама, Ужасы
Купить билет
Власть
Биография, Комедия, Драма
Купить билет

Актеры, которых выжили коллеги по площадке 

Рамблер 2 часа назад
Чтобы фильм получился, нужно полное взаимопонимание на съёмочной площадке. И если отношения между актёрами, снимающимися в картине, не складываются, то создать по-настоящему захватывающую и интригующую историю непросто. Когда снимали фильм «Ангелы Чарли» (2000) конфликт разгорелся между Биллом Мюрреем и Люси Лью. Билл усомнился в актёрском даровании Люси, и девушка настолько разозлилась, что кинулась на Мюррея с кулаками. В итоге в продолжении картины «Ангелы Чарли: Только вперёд» (2003) Билл Мюррей не снимался.
О других похожих историях рассказывает видео.
Актеры , Видео , Фильмы , Билл Мюррей
Читайте также
Видео
Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»
Сериалы
«Что сосут чемпионы»: жуткая реклама со звездами
ТВ
Как сложилась судьба невесты Шарапова
Актеры
Актеры, которых выжили коллеги по площадке
Актеры Фильмы
Кириенко прогневала Герасимова на съемках
Актеры Фильмы
Что студия «Дисней» скрыла об Алисе из Страны чудес
Фильмы
Как изменились актеры сериала «Воронины»
Актеры Сериалы
Как менялся Капитан Марвел
Фильмы
Моменты из фильмов, уничтоженные советской цензурой
Фильмы
Что стало с Любой из комедии «Берегите женщин»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение