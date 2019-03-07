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Что стало с Аней Цукановой из «Ералаша» 

Рамблер 15 часов назад
Анна Цуканова родилась в Твери в 1989 году. Ее родители познакомились в театральном училище, но после того, как семья переехала в Москву, разошлись. Родной папа уехал жить в Америку и занялся ресторанным бизнесом, а Аня осталась жить с мамой в столице. О своей семье девушка рассказывает так:
"У меня мама и два папы. Родной давно живет в Америке, я его часто навещаю. Второй — Михаил Горевой, он и его сын Митя — моя новообретенная семья. По большому счету меня воспитал Михаил, приложил очень много сил для становления моей личности".
Аня начала сниматься в 8 лет, дебютировав в дипломной работе режиссера Александра Котта. Удивительно, но именно он спустя много лет станет ее мужем.
В знаменитый юмористический киножурнал "Ералаш" Аня попала, уговорив маму зайти на киностудию. Там она встретила Бориса Грачевского, о котором до сих пор отзывается исключительно положительно:
"Грачевский и "Ералаш" только помогли мне в моем творческом пути. Борис Юрьевич потрясающе талантливый и работоспособней человек, который по-настоящему любит свое дело. Я счастлива, что начинала именно с его киножурнала. И горжусь каждым сюжетом "Ералаша" со мной! Именно там я научилась относиться к этой профессии легко".
Сначала Цуканова снялась в нескольких эпизодах, а позже стала регулярно появляться в киножурнале.
Кадр из "Ералаша"
Повзрослев, девушка точно решила стать актрисой. Она говорит, что это осознание пришло к ней после роли в сериале "Курсанты", которая произвела на нее огромное впечатление.
Кадр из сериала "Курсанты"
В 2009 году Цуканова окончила Театральное училище имени Щукина. А сегодня за плечами профессиональной актрисы уже около семидесяти работ, среди которых особенно полюбившиеся зрителям "Восьмидесятые", "Брестская крепость", "Мажор-2", "Отличницы".
Кадр из сериала "Мажор 2"
Вообще, про все свои роли Цуканова говорит с воодушевлением:
"Ко мне всегда приходили роли, которые я хотела, и режиссеры, с которыми мечтала поработать. Не помню, чтобы хоть раз согласилась сниматься просто из-за денег".
Режиссер Александр Котт всегда был для Анны авторитетом. Она говорит, что однажды сама призналась ему в любви и пообещала, что у них будет семья. Так и случилось! Сегодня супруги воспитывают сына Михаила и дочку Лею.
@anna_tsukanova_kott
Кроме всего прочего, Цуканова давно увлекается кулинарией. Ее мечта — открыть собственный ресторан. А недавно она запустила свой Instagram-проект Eat Art ("Ешь искусство"), и вот что она пишет о нем:
"У меня хорошая новость!💥 Я открыла свою студию в самом центре Москвы! 🌇 Теперь я там создаю, снимаю и монтирую свои залипательные ролики! 🤗 И! С сегодняшнего дня принимаю заказы на сочные видео и фото! 📹 У тебя есть свой бренд? 🎀 Ты хочешь снять музыкальный клип?🎵 Хочешь классную фотосессию?📸 Или просто есть желание ярко заявить о себе в интернете?! 📳 Обращайся ко мне! 🙋🏻‍♀️".
Анна выросла настоящей красоткой и уверенной в себе девушкой, но так было не всегда, оказывается, раньше она комплексовала из-за внешности.
"В подростковом возрасте я комплексовала из-за своей внешности, лопоухости, переживала, что недостаточно высокая…".
Однако со временем она полюбила себя и научилась подчеркивать свою красоту, а мнимые недостатки теперь считает чертами, которые подчеркивают ее индивидуальность.
@anna_tsukanova_kott
@anna_tsukanova_kott
@anna_tsukanova_kott
Комментарии22
Актеры , Видео , Анна Цуканова , Александр Котт
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