Люку Бессону — 60

18 марта 2019 года знаменитому французскому режиссеру, продюсеру и сценаристу Люку Бессону исполняется 60 лет.

Бессон подарил нам образы загадочной и прекрасной инопланетянки, спасающей человечество от уничтожения в фильме «Пятый элемент», девочки с трагичной судьбой, взятой под опеку профессиональным киллером в «Леоне», обворожительной убийцы Никиты, появившейся еще до того, как фильмы о сильных женщинах получили заслуженное внимание.

Какова роль несчастного случая в карьере Люка Бессона и какие не самые известные его фильмы стоит посмотреть, чтобы понять суть феномена французского режиссера — читайте в нашей подборке. Эти и другие фильмы можно посмотреть прямо сейчас в онлайн-кинотеатре Okko

Океанолог Бессон

Люк Бессон родился 18 марта 1959 года в Париже в семье инструкторов по подводному плаванию. Родители с детства привили сыну любовь к морю, путешествуя с ним по живописным уголкам Греции и Югославии, обучая нырянию и подводной съемке.

В юношестве Люк был твердо уверен, что свяжет свою жизнь с изучением подводного мира и в особенности — дельфинов.

Но в 17 лет с будущим подводником происходит несчастный случай: во время погружения Люк чуть было не лишился зрения.

Дальнейшие занятия дайвингом стали опасны, поэтому Бессон был вынужден распрощаться с подводным плаванием.

Пытаясь найти новую стезю, Люк написал на листе бумаги занятия, которые ему нравятся, и вещи, отныне недоступные ему. Так юноша открыл для себя, что после дайвинга его любимым занятием является творчество и писательство. Идеи своих фантастических рассказов Бессон воплощал в фотографиях, а затем решил попытать свое счастье в кино.

Первая короткометражка, по мнению самого режиссера, получилась очень плохой, но это не остановило Бессона — Люк отправился в Голливуд, где согласился на мелкую бумажную работу, далекую от реального творчества.

Разочаровавшись в карьере «мальчика по побегушках», Люк возвращается во Францию, чтобы отслужить три года в армии.

Повзрослев, будущий режиссер возвращается в киноиндустрию, пробуется в качестве постановщика клипов, ассистирует режиссеру и, наконец, снимает свою первую серьезную короткометражку «Предпоследний» и первое полнометражное кино «Последняя битва» о постапокалиптическом мире.

С этого момента Люк Бессон начинает свой путь режиссера и продюсера, снимая один шедевр за другим. Его прощание с юношескими мечтами о море выразилось в картине «Голубая бездна» об опасной работе подводников и научно-популярном фильме о подводных глубинах «Атлантис».

«Заложница»

20th Century Fox

Фильм о спасении бывшим спецагентом своей дочери из рук похитителей дал новый толчок карьере актера Лиама Нисона , а заодно показал, что Люк Бессон способен не только на по-французски динамичное легкомысленное кино.

Бывший сотрудник спецслужб Брайан Миллс полностью отдает себя заботе о дочери-подростке. Любящему отцу везде мерещится опасность. Однажды дочь объявляет о своем желании полететь с подругой в Париж. Отцу такой вояж не нравится, но к его мнению никто не прислушивается. Перед отлетом он просит свою дочь постоянно звонить и сообщать, где она находится.

Во Франции девушки знакомятся с неким мужчиной. Он предлагает девушкам совместную поездку на такси, которая заканчивается похищением. Дочь успевает сообщить об этом отцу — с этого начинается возвращение бывшего спецагента к самой важной работе его жизни — спасению собственного дочери.

«Необычайные приключения Адель»

EuropaCorp

Картина создана по мотивам французских комиксов, и потому пропитана энергичностью и фантасмагоричностью событий. Адель — это образ девушки, смело идущий сквозь череду незнакомых и пугающих испытаний, чтобы помочь сестре обрести прежнюю жизнь.

По-бессоновски колоритные персонажи и насыщенные деталями интерьеры притягивают взгляд и заставляют пересматривать фильм в попытке уловить всё, что доносит режиссер.

Начало XX века, 1912 год. Бесстрашная юная журналистка Адель Блан-Сек готова пойти на все ради достижения цели, даже если для этого ей предстоит отправиться в Египет и столкнуться с мумиями всех форм и размеров.

А в это время Париж охвачен паникой: каким-то невероятным образом в музее естествознания из яйца птеродактиля, возраст которого насчитывает 136 миллионов лет, вылупляется детеныш и начинает терроризировать жителей города. Но опасность нисколько не тревожит Адель, готовую с головой броситься в водоворот самых невероятных приключений.

«Валериан и город тысячи планет»

EuropaCorp

Валериан и Лорелин — серия суперуспешных французских комиксов о молодых космических спецагентах. Будучи поклонником серии с детства, Люк Бессон в глубине души мечтал снять фильм по комиксу, но понимал, что ни он сам, ни кинотехнологии того времени еще не готовы для экранизации задумки. Лишь после выхода кэмероновского «Аватара» Бессон признал, что индустрия готова к съемкам «Валериана и Лорелин».

2700 год. Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик. Валериан и Лорелин по мере развития сюжета раскрывают для себя правду о происходящих событиях, инопланетных расах и даже человечестве.

«Жанна Д'Арк»

Gaumont Film Company

Историческая драма Люка Бессона, основанная на истории о девушке-воительнице, мечтавшей спасти Францию от Столетней войны. В один момент страна оказывается в такой ситуации, когда ее может спасти только чудо… и оно является в виде 19-летней Жанны из Домреми, уверенной в том, что с ее помощью и под пристальным присмотром Бога Франция выйдет из кризиса.

Мила Йовович , на момент съемок бывшая женой Люка Бессона, предстает перед зрителем одной из главных женщин в истории Франции. Напряженное лицо, серьезный взгляд и трагичность повествования резко контрастируют с вышедшим двумя годами ранее «Пятым элементом», прославившим Йовович как инопланетную красотку, полюбившую слово «мультипаспорт».

«Люси»

EuropaCorp

Пример квинтэссенции взглядов Люка Бессона на кино: в центре внимания зрителя красивая девушка с невероятными сверхспособностями, противостоящая ненависти, злу и коварству. Красота — это неотъемлемая часть фильмов Бессона, где-то сокрытая за чувствами, а где-то стоящая в основе сюжета.

Еще вчера она была просто сексапильной блондинкой, а сегодня — самое опасное и смертоносное создание на планете со сверхъестественными способностями и интеллектом. То, что совсем недавно лучшие умы мира считали фантастической теорией, для нее стало реальностью. И теперь из добычи она превратится в охотницу. Ее зовут Люси.