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Что стало со звездами советских комедий 

Рамблер 1 час назад
Комедия «Джентльмены удачи» вышла в советский кинопрокат в 1971 году. Прошло уже почти полвека, но фильм до сих пор пользуется огромной популярностью, а многие фразы из него давно стали народными. В немалой степени успеху картины поспособствовали кинозвёзды Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Георгий Вицин, снявшиеся в главных ролях. А для актёра Раднэра Муратова, сыгравшего милого и безобидного Василия Алибабаевича роль в «Джентльменах удачи» стала звёздным часом. Как складывалась жизнь артиста после этой ленты?
Видео рассказывает ещё о двух советских кинозвёздах: Александре Демьяненко и Георгии Вицине.
Актеры , Видео , Александр Демьяненко , Георгий Вицин , Евгений Леонов , Савелий Крамаров
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