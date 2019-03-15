Что стало со звездами советских комедий 

Комедия «Джентльмены удачи» вышла в советский кинопрокат в 1971 году. Прошло уже почти полвека, но фильм до сих пор пользуется огромной популярностью, а многие фразы из него давно стали народными. В немалой степени успеху картины поспособствовали кинозвёзды Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Георгий Вицин, снявшиеся в главных ролях. А для актёра Раднэра Муратова, сыгравшего милого и безобидного Василия Алибабаевича роль в «Джентльменах удачи» стала звёздным часом. Как складывалась жизнь артиста после этой ленты?
Видео рассказывает ещё о двух советских кинозвёздах: Александре Демьяненко и Георгии Вицине.