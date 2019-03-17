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Где сейчас Настенька из сказки «Морозко» 

Рамблер 7 часов назад
Главную героиню популярной советской сказки сыграла актриса Наталья Седых.
Наталья родилась 10 июля 1948 года, и уже в четыре года впервые встала на коньки. Вскоре девочка прославилась как "самая маленькая фигуристка Советского Союза". К десяти годам она уже была дважды чемпионкой Москвы среди юниоров и бронзовым призером Советского Союза среди взрослых. Седых выступала в паре с Сергеем Четверухиным, их даже собирались включить в олимпийскую сборную СССР.
Фигурное катание сыграло в судьбе Натальи важную роль. В 1964 году режиссер Александр Роу обратил внимание на нее именно в номере "Умирающий лебедь" и пригласил 15-летнюю девушку на роль Настеньки в сказке "Морозко". Так о Седых узнали как о талантливой актрисе. В 1968 году актриса поучаствовала в еще одной сказочной картине Роу "Огонь, вода и… медные трубы", сыграв Аленушку.
Кадр из сказки "Огонь, вода и… медные трубы"
В 1969 году Седых исполнила роль фигуристки Лены Берестовой в спортивной драме "Голубой лед" режиссера Виктора Соколова.
Еще во время вполне успешной спортивной карьеры Наталья увлеклась танцами. Увидев по телевизору "Жизель", она упросила родителей отдать ее в балет. В 1969 году Седых окончила хореографическое училище при Большом театре.
Перед девушкой встал выбор — карьера в кино или в балете. И Седых выбрала балет. Она даже написала отказ от дальнейшей карьеры актрисы. Став артисткой балета, Наталья поступила в труппу Большого театра, где прослужила с 1969 по 1989 год. Сначала она танцевала в кордебалете, а потом стала солисткой. Седых участвовала в таких балетах, как "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Чайка". Своей любимой ролью в балете Наталья считает партию Китти в "Анне Карениной", где ее партнерами были Майя Плисецкая и Марис Лиепа.
Позже Седых все же появлялась в кино, играя второстепенные и эпизодические роли ("По улицам комод водили", "Я свободен, я ничей", "Трень-брень", "Лучшее время года", "Перемирие"). Кроме того, с 1990 по 2006 годы Наталья играла в театре "У Никитских ворот" под руководством Марка Розовского.
Кадр из фильма "Лучшее время года"
Наталья Седых была замужем за композитором Виктором Лебедевым, который написал музыку к таким известным картинам, как "Небесные ласточки", "Ищите женщину", "Гардемарины, вперед!". Вместе они прожили десять лет, у них есть сын Алексей.
В этом году Наталье исполняется 71 год. Она отлично выглядит, продолжает работать и поддерживает отношения с женатым мужчиной. По словам артистки, ее все устраивает, поскольку она не обременена бытом.
Комментарии
Актеры , Видео , Анна Каренина , Марис Лиепа , Виктор Лебедев , Наталья Седых , Александр Роу , Майя Плисецкая , Виктор Соколов
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