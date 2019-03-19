Кто не сыграл в «Гардемаринах»

В 1988 году на экраны страны вышел фильм о приключениях "русских мушкетеров", а точнее учеников Навигацкой школы — "Гардемарины, вперед!". Так на закате советской эпохи зажглись новые звезды, а у старшеклассниц и студенток появились новые кумиры. Но в звездных ролях могли сыграть совсем другие актеры.

Алеша Корсак

На эту роль изначально был утвержден Юрий Мороз . Однако незадолго до начала съемок он сообщил Дружининой, что должен снимать дипломную работу — предстояли экзамены на режиссерких курсах. В итоге роль досталась Дмитрию Харатьяну . Его посоветовал Дружининой ее муж, оператор Анатолий Мукасей

Кроме того, помогло и то обстоятельство, что Харатьян хорошо пел. В фильме он поет и за себя, и за Сергея Жигунова

Александр Белов

Существует легенда, что изначально на эту роль планировался Олег Меньшиков , но он отказался от роли, хотя и озвучил позже этого героя. Так был утвержден Сергей Жигунов. Кстати, во время съемок его призвали в армию, но по просьбе Дружининой перевели в кавалерийский полк при "Мосфильме". Однако сниматься пришлось в парике из-за стрижки новобранца. Во втором фильме Жигунова озвучил Александр Домогаров

Никита Оленев

С этой ролью возникло больше всего сложностей. Первоначально Дружинина видела в этой роли своего сына Анатолия Мукасея-младшего. Однако тот от роли отказался из-за проблем со здоровьем. Так на съемочной площадке появился Владимир Шевельков , однако отношения между актером и режиссером не сложились. По версии актера, он чувствовал неприязненное к себе отношение, как будто занимал чужое место. По версии съемочной группы, он относился к съемкам несерьезно, опаздывал, а иногда и прогуливал.

Как бы там ни было, для съемок второго и третьего фильма Дружинина пригласила на эту роль Михаила Мамаева

Софья Зотова

Возлюбленную героя Харатьяна должна была сыграть Марина Зудина . Но актриса отказалась от роли, и в результате Софью сыграла Ольга Машная

Анна Бестужева