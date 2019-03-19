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Кто не сыграл в «Гардемаринах» 

Рамблер 10 часов назад
В 1988 году на экраны страны вышел фильм о приключениях "русских мушкетеров", а точнее учеников Навигацкой школы — "Гардемарины, вперед!". Так на закате советской эпохи зажглись новые звезды, а у старшеклассниц и студенток появились новые кумиры. Но в звездных ролях могли сыграть совсем другие актеры.

Алеша Корсак

На эту роль изначально был утвержден Юрий Мороз. Однако незадолго до начала съемок он сообщил Дружининой, что должен снимать дипломную работу — предстояли экзамены на режиссерких курсах. В итоге роль досталась Дмитрию Харатьяну. Его посоветовал Дружининой ее муж, оператор Анатолий Мукасей.
Кроме того, помогло и то обстоятельство, что Харатьян хорошо пел. В фильме он поет и за себя, и за Сергея Жигунова.

Александр Белов

Существует легенда, что изначально на эту роль планировался Олег Меньшиков, но он отказался от роли, хотя и озвучил позже этого героя. Так был утвержден Сергей Жигунов. Кстати, во время съемок его призвали в армию, но по просьбе Дружининой перевели в кавалерийский полк при "Мосфильме". Однако сниматься пришлось в парике из-за стрижки новобранца. Во втором фильме Жигунова озвучил Александр Домогаров.

Никита Оленев

С этой ролью возникло больше всего сложностей. Первоначально Дружинина видела в этой роли своего сына Анатолия Мукасея-младшего. Однако тот от роли отказался из-за проблем со здоровьем. Так на съемочной площадке появился Владимир Шевельков, однако отношения между актером и режиссером не сложились. По версии актера, он чувствовал неприязненное к себе отношение, как будто занимал чужое место. По версии съемочной группы, он относился к съемкам несерьезно, опаздывал, а иногда и прогуливал.
Как бы там ни было, для съемок второго и третьего фильма Дружинина пригласила на эту роль Михаила Мамаева.

Софья Зотова

Возлюбленную героя Харатьяна должна была сыграть Марина Зудина. Но актриса отказалась от роли, и в результате Софью сыграла Ольга Машная.

Анна Бестужева

Мать красавицы Анастасии собиралась сыграть сама Светлана Дружинина, но потом все же решила, что не сможет совмещать режиссерскую и актерскую работу. Роль получила Нелли Пшенная.
Комментарии3
Актеры , Видео , Александр Домогаров , Юрий Мороз , Сергей Жигунов , Владимир Шевельков , Олег Меньшиков , Александр Белов , Анатолий Мукасей , Светлана Дружинина , Ольга Машная , Марина Зудина , Нелли Пшенная , Дмитрий Харатьян , Михаил Мамаев
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