Из-за чего Вера Васильева хотела покончить с собой 

Вера Васильева в сентябре прошлого года отпраздновала 93-летие. Несмотря на почтенный возраст, актриса по-прежнему выходит на сцену театра сатиры, которому она отдала всю жизнь. Первая же лента, в которой снялась Вера Кузьминична, принесла ей популярность. Сложно представить, но фильм «Сказание о земле Сибирской» режиссёра Ивана Пырьева, который и стал для Васильевой дебютом, вышел в 1947 году! Как складывалась её личная жизнь? Почему много лет она не снималась в кино? Кто стал главным мужчиной для Веры Васильевой?