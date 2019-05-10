Самые востребованные российские актрисы

В последние годы российское кино переживает настоящий расцвет. Неудивительно, что вместе с ним расцветают и молодые артисты. Сегодня мы мы расскажем о самых востребованных актрисах отечественной киноиндустрии, к которым приковано пристальное внимание миллионов зрителей не только в России, но и в мире.

Елизавета Боярская

Екатерина Шпица

Данила Козловский. Актриса сыграла свои первые роли в сериалах «Сваха», «Синие ночи», «Легенды колдовской любви», «Адвокатессы», «Правила маскарада» и др. С 2012 года она начала сниматься в полнометражных фильмах, среди которых такие хиты как «Метро», Поддубный”, «Подарок с характером» и «Елки». В 2015 году Екатерина снялась в фильме «Экипаж», где ее партнерами стали Владимир Машков

Светлана Ходченкова