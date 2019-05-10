Самые востребованные российские актрисы 

В последние годы российское кино переживает настоящий расцвет. Неудивительно, что вместе с ним расцветают и молодые артисты. Сегодня мы мы расскажем о самых востребованных актрисах отечественной киноиндустрии, к которым приковано пристальное внимание миллионов зрителей не только в России, но и в мире.
Елизавета Боярская
Решение стать актрисой Елизавета приняла спонтанно. Быстро подготовилась к поступлению в СПГАТИ на курс Льва Додина. Ранее Елизавета предпочитала театр, однако в последние годы появляется в кино и сериалах. Она известна по ролям в фильмах «Адмиралъ», «Статус: свободен», «Пять невест», «Ирония судьбы. Продолжение», "Анна Каренина”. Одна из последних работ — роль следователя в сериале Валерия Тодоровского «Ворона».
Екатерина Шпица
Актриса сыграла свои первые роли в сериалах «Сваха», «Синие ночи», «Легенды колдовской любви», «Адвокатессы», «Правила маскарада» и др. С 2012 года она начала сниматься в полнометражных фильмах, среди которых такие хиты как «Метро», Поддубный”, «Подарок с характером» и «Елки». В 2015 году Екатерина снялась в фильме «Экипаж», где ее партнерами стали Владимир Машков и Данила Козловский.
Светлана Ходченкова
Одна из самых востребованных российских актрис, которая также активно снимается и в голливудских фильмах. Дебютом в кино для Светланы стала главная роль в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину». С тех пор карьера актрисы идет только вверх. В ее фильмографии — «Не хлебом единым», «Любовь в большом городе», «Служебный роман. Наше время», «Чемпионы» и другие. А роль Вайпер в «Росомахе" сделала Светлану звездой мирового уровня.