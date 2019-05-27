Что стало с детьми-актерами из советских фильмов

Все мы родом из детства и воспоминания о беззаботных днях, когда «деревья были большими» живут в каждом из нас. И даже сегодня, когда киноиндустрия избаловала зрителей удивительными блокбастерами с умопомрачительными спецэффектами, мы с ностальгией вспоминаем добрые фильмы, которые смотрели в детстве.

Мы с теплотой вспоминаем Петрова и Васечкина, Алису Селезневу и многих других героев картин, которые вызывали невероятный восторг. И пусть в них не было умопомрачительных спецэффектов, но они до сих пор греют душу и заставляют вспоминать детей-актеров, принимавших в них участие.

Конечно, все они, как и мы, давно выросли. Кто-то и сейчас знаменит и популярен, а кому-то слава оказалась вовсе не нужна и они променяли жизнь перед камерой на спокойные будни обычных людей. Как живут и чем сейчас занимаются вчерашние кумиры советских детей, — в фотогалерее.