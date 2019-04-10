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Три актрисы, чье детство было настоящим кошмаром 

Рамблер 12 часов назад
Фото: кадр из фильма "Белоснежка и охотник"
Сегодня они живут в дорогостоящих особняках, путешествуют первым классом и получают миллионы долларов за съемки. Но так было не всегда. Детство некоторых знаменитостей было настолько тяжелым, что отразилось на всей их дальнейшей жизни, в том числе на выборе ролей, манере игры и общении с собратьями по профессии.

Шарлиз Терон

Актриса выросла в ЮАР в семье с пьющим агрессивным отцом и матерью, в одиночку бившейся за выживание. Шарлиз была подростком, когда в ходе одной из ссор ее мать на ее глазах застрелила отца из ружья. Дочь свидетельствовала в ее пользу на суде, который оправдал женщину. После этого Шарлиз по настоянию матери приняла участие в местном конкурсе красоты, выиграла его и начала свой путь к вершине голливудского Олимпа. Но замечали ли вы, какие у нее грустные глаза? И обратили ли внимание, что она часто выбирает роли сильных женщин, с ружьем в руках защищающих себя от агрессивных мужчин?

Роуз Макгоуэн

Детство актрисы из любимого всеми девочками-подростками 90-хх сериала «Зачарованные» прошло в деструктивной религиозной секте «Дети Бога». В секте поощрялась открытая сексуальность, что позже привело к многочисленным обвинениям в сексуальных домогательствах к детям. Руководство секты признало, что некоторые дети действительно пострадали в период с 1978 по 1986 года, как раз тогда, когда Макгоуэн (родилась в 1973 г.) была ребенком. Сегодня актриса отличается резкой нетерпимостью к сексуальным домогательствам. Она стала одним из главных инициаторов движения #metoo и добилась увольнения за сексуальные нападения известного продюсера Харви Вайнштейна. Однако на карьере актрисы активистская деятельность сказалась негативно.

Деми Мур

Эта знаменитость — дочь алкоголиков, родившаяся с врожденным косоглазием. Ее пьяница-отец бросил мать, когда Деми была еще в утробе. Мамаша принялась заливать горе алкоголем, не дожидаясь родов, а потом нашла новорожденной дочке отчима, тоже пьяницу. Семейка много переезжала, пока отчим, которого Деми до своих 13 лет считала родным отцом, не покончил жизнь самоубийством. К этому времени семейство осело в Западном Голливуде, а мать Деми работала в дистрибьюторской компании. Деми пришлось бросить школу и начать работу. Неудивительно, что девушка была готова на многое ради успеха, и один из ее первых гонораров был получен за позирование в обнаженном виде для журнала для взрослых Oui в возрасте всего 16 лет.
Комментарии
Актеры , Шарлиз Терон , Роуз Макгоуэн , Мур Деми , Харви Вайнштейн
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