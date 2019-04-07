Пять звезд кино, выросших в нищете

Часто люди, выросшие в неблагополучных семьях, считают, что именно бедность помешала им добиться успеха. Однако для тех, кто имеет смелость следовать за своей мечтой, нет ничего невозможного. Доказательством этого постулата служат звезды кино, прорвавшиеся на вершину с самых низов общества.

Жерар Депардье

Этот знаменитый французский актер родился в многодетной крестьянской семье у неграмотных родителей и провел детство в полной нищете. В подростковом возрасте он бросил школу, занимался боксом и мелким воровством и даже, по собственному признанию, несколько раз подрабатывал «мальчиком для утех» у дальнобойщиков. Почти случайно он попал на актерские курсы, где в нем обнаружился незаурядный талант. Однако тяжелое детство дает о себе знать: актер всегда отличался крестьянской прижимистостью, несмотря на нажитые миллионы. Он также известен склонностью к выпивке и излишним весом. Сын Депардье Гийом тоже имел проблемы с алкоголем и другими веществами, и погиб в возрасте 37 лет, перед смертью разорвав все отношения с родителем.

Главный актер франшизы «Миссия невыполнима» вырос в неполной семье у матери, которая работала учительницей. Чтобы прокормить маленького Тома и трех его сестер после развода с их отцом, покинувшим семью, когда Тому было 12 лет, мать бралась за подработки и часто отсутствовала до глубокой ночи. Семья часто переезжала в поисках лучших условий и наконец осела недалеко от Нью-Йорка в штате Нью-Джерси. В 19 лет состоялся первый дебют Тома Круза в кино, и вскоре денежные проблемы семьи закончились.

Хилари Суонк

Актрису воспитала мать-одиночка. В ее детстве они с матерью были бездомными и жили в машине, изредка ночуя у друзей. Чтобы вырваться из бедности, Суонк была готова работать, как проклятая. Это она и делала для роли в фильме «Малышка на миллион». Результатом усилий актрисы стало множество наград, включая две премии «Оскар».

Детство комедийного актера Джима Керри прошло в Канаде, и оно было унылым и нищим. Он родился в 1962 году и начал работать с 15 лет, вместе со своими старшими сестрами и братьями в свободное от школы время отмывая унитазы, полы и стены в общественных помещениях. Его мать страдала ипохондрией и считалась слегка ненормальной. Позже семья потеряла возможность снимать квартиру и перебралась на жительство в автофургон. Керри и его братья были вынуждены устроиться на работу на сталелитейный завод. В конце концов, впрочем, он нашел в себе силы бросить все и уехать в Лос-Анжелес, чтобы начать актерскую карьеру. Первое время он выступал в качестве стенд-ап комика в клубе, пародируя голливудских звезд. Суперзвездой Керри стал после того, как снялся в главной роли в фильме «Маска» в 1994 году.

Учитывая события, потрясавшие Россию в 90-ые годы, кажется неудивительным, что многие современные звезды российского шоу-бизнеса тоже выросли в нищете. Так, известная актриса, певица и телеведущая Настасья Самбурская родилась в 1987 году в неблагополучной семье в Приозерске Ленинградской области. Ее отец попал в тюрьму, когда Насте было 5 лет. Мать работала продавщицей и злоупотребляла алкоголем. После окончания 9 классов школы Самбурская выучилась на парикмахера. 15-летняя девушка также пыталась заработать на жизнь, трудясь диспетчером в службе такси. Нищая жизнь только закалила характер красавицы. В 16 лет она уехала в Москву, где поступила в театральное училище. В 2010 году она закончила Российскую академию театрального искусства (ГИТИС), а в 2011 была утверждена на главную роль Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага» на телеканале ТНТ. Актриса не скрывает, что у нее сложные отношения с матерью и родным братом.