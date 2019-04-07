Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Кладбище домашних животных
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Волшебный парк Джун
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Шазам!
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Балканский рубеж
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Пиковая дама. Зазеркалье
Ужасы
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Рожденный стать королем
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Мы
Триллер, Ужасы
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
В объятиях лжи
Триллер, Драма
Купить билет
Королевский корги
Мультфильм, Комедия
Купить билет
Середина 90х
Трагикомедия
Купить билет
Счастье - это... Часть 2
Мелодрама, Семейный
Купить билет
Трезвый водитель
Ромком
Купить билет
Потерянный остров
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Щенячий патруль: Мегащенки
Мультфильм, Приключение
Купить билет

Кем были советские актеры во время ВОВ 

Рамблер 7 апреля 2019
Фото: Кадр из фильма "Они сражались за Родину"
Целое поколение блистательных советских артистов испытало на себе ужасы Великой Отечественной войны. Одни оказались на фронте совсем юными, другие были — имея за плечами жизненный опыт. Военные впечатления впоследствии отразились и в лучших ролях. В нашем списке — лишь некоторые актеры, прошедшие войну.

Юрий Никулин

Попал в войска ПВО. Воевал под Ленинградом. Войну окончил в звании старшего сержанта, помощника командира зенитно-артиллерийского взвода. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

Иннокентий Смоктуновский

Воевал в пехоте, получил звание младшего сержанта, был командиром стрелкового отделения. Участвовал в битве на Курской дуге, форсировании Днепра и освобождении Киева. После этого попал в плен, но сумел сбежать во время конвоирования в очередной лагерь для военнопленных. Его укрыли местные жители, потом воевал в партизанском отряде. Награжден двумя медалями «За отвагу».

Владимир Басов

Воевал в артиллерийских частях, дослужился до звания капитана, помощника начальника оперативного отдела дивизии. Награжден орденом Красной Звезды.

Алексей Смирнов

Также был призван в артиллерийские части. Войну окончил в звании старшины, командира минометного взвода. Кавалер ордена Славы 2-й и 3-й степени.

Владимир Этуш

Окончил курсы военных переводчиков, воевал в пехотном стрелковом полку в горах Кавказа. Войну окончил в звании лейтенанта, помощника начальника штаба полка. Награжден орденом Красной Звезды.

Анатолий Папанов

Был призван в войска ПВО, войну окончил в звании старшего сержанта, командира взвода зенитной артиллерии. Под Харьковом получил тяжелое ранение, потерял 2 пальца на правой ноге.

Георгий Юматов

Окончил Военно-морскую школу, в 1942 году стал юнгой на торпедном катере, потом рулевым. Принимал участие в боях за Будапешт и Бухарест.

Зиновий Гердт

На фронт ушел добровольцем. Попал в инженерные войска, так как имел техническое образование, где прошел курсы саперного дела. Войну окончил старшим лейтенантом, начальником инженерной службы полка.

Петр Тодоровский

Окончил Саратовское военно-пехотное училище. Войну окончил в звании лейтенанта, командира минометного взвода. На фронте его поразила работа военных операторов. Позже исполнил свою мечту, и прежде чем стать режиссером, освоил профессию оператора. Награждён орденами Отечественной войны І и ІІ степени.

Михаил Пуговкин

Во время войны был разведчиком стрелкового полка. Участвовал в Ельнинской операции, строил оборонительные рубежи под Москвой. Получил тяжелое ранение под Ворошиловградом. Началась гангрена, но ногу удалось спасти.
Комментарии24
Актеры , Михаил Пуговкин , Петр Тодоровский , Анатолий Папанов , Юрий Никулин , Алексей Смирнов , Владимир Этуш , Георгий Юматов , Владимир Басов , Иннокентий Смоктуновский , Зиновий Гердт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джон Сноу в красном платье и на каблуках
Можно ли жить с ремонтом от «Квартирного вопроса»96
7 самых ожидаемых кинопремьер весны-лета 20191
6 новых сериалов с 8 по 14 апреля
Что известно о русских предках Хелен Миррен
Видео
Как режиссер первого мультфильма «дрессировал» жуков
Фильмы
Как снимают кровь и постельные сцены
Фильмы
Пять звезд кино, выросших в нищете
Актеры
Как аниматоры создавали «Хеллбоя»
Фильмы
Актеры, которые снимались со своими детьми
Актеры
Режиссеры, пережившие в жизни пугающие моменты
Фильмы
Каскадерские трюки, которые пошли не по плану
Фильмы ТВ
Что зашифровал Георгий Данелия в «Осеннем марафоне»
Фильмы Актеры
Американский мультсериал изобразил русских героями
Сериалы
Куда исчезли ведущие популярных программ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение