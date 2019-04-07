Кем были советские актеры во время ВОВ

Фото: Кадр из фильма "Они сражались за Родину"

Целое поколение блистательных советских артистов испытало на себе ужасы Великой Отечественной войны. Одни оказались на фронте совсем юными, другие были — имея за плечами жизненный опыт. Военные впечатления впоследствии отразились и в лучших ролях. В нашем списке — лишь некоторые актеры, прошедшие войну.

Юрий Никулин

Попал в войска ПВО. Воевал под Ленинградом. Войну окончил в звании старшего сержанта, помощника командира зенитно-артиллерийского взвода. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

Иннокентий Смоктуновский

Воевал в пехоте, получил звание младшего сержанта, был командиром стрелкового отделения. Участвовал в битве на Курской дуге, форсировании Днепра и освобождении Киева. После этого попал в плен, но сумел сбежать во время конвоирования в очередной лагерь для военнопленных. Его укрыли местные жители, потом воевал в партизанском отряде. Награжден двумя медалями «За отвагу».

Владимир Басов

Воевал в артиллерийских частях, дослужился до звания капитана, помощника начальника оперативного отдела дивизии. Награжден орденом Красной Звезды.

Алексей Смирнов

Также был призван в артиллерийские части. Войну окончил в звании старшины, командира минометного взвода. Кавалер ордена Славы 2-й и 3-й степени.

Владимир Этуш

Окончил курсы военных переводчиков, воевал в пехотном стрелковом полку в горах Кавказа. Войну окончил в звании лейтенанта, помощника начальника штаба полка. Награжден орденом Красной Звезды.

Анатолий Папанов

Был призван в войска ПВО, войну окончил в звании старшего сержанта, командира взвода зенитной артиллерии. Под Харьковом получил тяжелое ранение, потерял 2 пальца на правой ноге.

Георгий Юматов

Окончил Военно-морскую школу, в 1942 году стал юнгой на торпедном катере, потом рулевым. Принимал участие в боях за Будапешт и Бухарест.

Зиновий Гердт

На фронт ушел добровольцем. Попал в инженерные войска, так как имел техническое образование, где прошел курсы саперного дела. Войну окончил старшим лейтенантом, начальником инженерной службы полка.

Петр Тодоровский

Окончил Саратовское военно-пехотное училище. Войну окончил в звании лейтенанта, командира минометного взвода. На фронте его поразила работа военных операторов. Позже исполнил свою мечту, и прежде чем стать режиссером, освоил профессию оператора. Награждён орденами Отечественной войны І и ІІ степени.

Михаил Пуговкин

Во время войны был разведчиком стрелкового полка. Участвовал в Ельнинской операции, строил оборонительные рубежи под Москвой. Получил тяжелое ранение под Ворошиловградом. Началась гангрена, но ногу удалось спасти.