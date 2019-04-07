Что всю жизнь скрывала Гурченко 

Знаменитая актриса никогда не скрывала свой возраст, но кое-что другое предпочитала держать в тайне.
Годы оккупации
Когда началась война, Людмила была ребенком. Отец ушел на фронт, а мать вместе с ней осталась в Харькове. Маленькая Люда учила немецкие песни из фильмов, которые тогда крутили в городских кинотеатрах, и выступала перед немцами. Вероятно, благодаря участию в таких концертах, они с мамой смогли выжить. Когда об этом узнали одноклассники, ее прозвали немецкой овчаркой.
Неудачные браки
Свою личную жизнь Людмила Гурченко старалась прятать от глаз публики, а ранние браки она сама называла своими ошибками. Так, например, даже лучшая подруга не знала, что она вышла замуж за режиссера Василия Ордынского. В официальной биографии первым мужем указан писатель Борис Андроникашвили. Как полагала подруга артистки, за режиссера Гурченко вышла, чтобы попасть в кино. Но Ордынский отдал главную роль другой актрисе, и Гурченко с ним быстро развелась.
Происхождение дочери
Официальным отцом дочери Марии является первый муж Борис Андроникашвили. Но в последнее время все чаще можно услышать версию, что настоящий отец Марии — Иосиф Кобзон. Полагают, что Гурченко не была верна своему первому мужу, впрочем, как и он ей. Поклонники отмечают, как не похожа дочь на мать и как много схожих черт с певцом. С Кобзоном они поженились позже, с Марией он отлично поладил, но брак советских звезд продлился лишь три года, а тайну рождения дочери они унесли в могилу.