Что всю жизнь скрывала Гурченко

Знаменитая актриса никогда не скрывала свой возраст, но кое-что другое предпочитала держать в тайне.

Годы оккупации

Когда началась война, Людмила была ребенком. Отец ушел на фронт, а мать вместе с ней осталась в Харькове. Маленькая Люда учила немецкие песни из фильмов, которые тогда крутили в городских кинотеатрах, и выступала перед немцами. Вероятно, благодаря участию в таких концертах, они с мамой смогли выжить. Когда об этом узнали одноклассники, ее прозвали немецкой овчаркой.

Неудачные браки

Свою личную жизнь Людмила Гурченко старалась прятать от глаз публики, а ранние браки она сама называла своими ошибками. Так, например, даже лучшая подруга не знала, что она вышла замуж за режиссера Василия Ордынского. В официальной биографии первым мужем указан писатель Борис Андроникашвили. Как полагала подруга артистки, за режиссера Гурченко вышла, чтобы попасть в кино. Но Ордынский отдал главную роль другой актрисе, и Гурченко с ним быстро развелась.

Происхождение дочери