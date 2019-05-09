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Как изменились актеры из боевика «Халк» 

Рамблер 6 часов назад
В 2003 году режиссёр Энг Ли снял фантастический боевик «Халк» про героев киновселенной «Марвел». Впервые идея снять фильм по комиксам про Халка возникла ещё в начале девяностых, но по разным причинам начало откладывалось. Лишь в двухтысячные картину запустили в производство, пригласив на главные роли Эрик Бан и Дженнифер Коннелли. Фильм в два раза окупился в прокате, однако создатели сочли его провальным, да и публика приняла историю без восторгов. А как изменились актёры, сыгравшие в фильме? Видео рассказывает об исполнителях главных и второстепенных ролей.
Актеры , Видео , Энг Ли , Дженнифер Коннелли
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