Как изменились актеры из боевика «Халк» 

В 2003 году режиссёр Энг Ли снял фантастический боевик «Халк» про героев киновселенной «Марвел». Впервые идея снять фильм по комиксам про Халка возникла ещё в начале девяностых, но по разным причинам начало откладывалось. Лишь в двухтысячные картину запустили в производство, пригласив на главные роли Эрик Бан и Дженнифер Коннелли. Фильм в два раза окупился в прокате, однако создатели сочли его провальным, да и публика приняла историю без восторгов. А как изменились актёры, сыгравшие в фильме? Видео рассказывает об исполнителях главных и второстепенных ролей.