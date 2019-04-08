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Актеры, которые снимались со своими детьми 

Рамблер 17 часов назад
Некоторые актёры с детства приучают детей к съёмочной площадке и даже снимаются вместе с ними. Не все наследники впоследствии выбирают для себя артистическую стезю, но некоторые тоже становятся звёздами. Олег Ефремов, игравший главного героя в картине «Дни хирурга Мишкина» (1976) предложил на роль сына героя собственного сына, 13-летнего Михаила. Подросток отлично вжился в роль, и уже через год сам сыграл главную роль в фильме «Когда я стану великаном». С этих лент началась карьера актёра Михаила Ефремова, чья фильмография к сегодняшнему дню включает несколько десятков работ в кино и театре.
Актеры , Видео , Олег Ефремов , Михаил Ефремов
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