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Какими стали актеры из лучшей комедии 1985 года 

Рамблер 20 часов назад
Комедия «Самая обаятельная и привлекательная» вышла в 1985 году и стала лидером проката. Незамысловатая история с хорошо узнаваемыми героями и по сей день любима многими зрителями. Режиссёр Геральд Бежанов настоял, чтобы главную роль в фильме сыграла Ирина Муравьёва, а компанию ей составили уже тогда признанные звёзды кино: Татьяна Василева, Лариса Удовиченко, Леонид Куравлёв, Александр Абдулов, Михаил Кокшенов, Людмила Иванова, Владимир Носик, Александр Ширвиндт. Как изменились артисты с того времени, рассказывает видео.
Актеры , Видео , Фильмы , Владимир Носик , Людмила Иванова , Михаил Кокшенов , Геральд Бежанов , Александр Ширвиндт , Лариса Удовиченко , Леонид Куравлев , Ирина Муравьева
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