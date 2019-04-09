Какими стали актеры из лучшей комедии 1985 года 

Комедия «Самая обаятельная и привлекательная» вышла в 1985 году и стала лидером проката. Незамысловатая история с хорошо узнаваемыми героями и по сей день любима многими зрителями. Режиссёр Геральд Бежанов настоял, чтобы главную роль в фильме сыграла Ирина Муравьёва, а компанию ей составили уже тогда признанные звёзды кино: Татьяна Василева, Лариса Удовиченко, Леонид Куравлёв, Александр Абдулов, Михаил Кокшенов, Людмила Иванова, Владимир Носик, Александр Ширвиндт. Как изменились артисты с того времени, рассказывает видео.