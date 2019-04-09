Актрисы, которые связали жизнь с уголовниками

Эти актрисы не поверили в предрассудки и решили довериться собственной интуиции. Они решили, что у каждого есть шанс исправиться, поэтому связали свою жизнь с бывшими заключенными.

Екатерина Климова

Сейчас звезда российских фильмов и сериалов состоит в браке с актером Гела Месхи , но в 2004 году она вышла замуж за Игоря Петренко . С ним она познакомилась на съемках сериала "Лучший город Земли". Они были вместе на протяжении десяти лет, у них есть двое детей. Актрису совсем не смутил тот факт, что ее возлюбленный восемь лет сидел в тюрьме за групповое убийство. В 90-х актер со своими друзьями решили припугнуть одного мужчину, который должен был им денег, но перестарались.

Наталья Волкова

Несмотря на то, что актриса завершила свою карьеру в 1988 году из-за семьи, она запомнилась своими яркими ролями. До этого она познакомилась с коллегой Владимиром Долинским , с которым они состоят в браке уже больше 30 лет. Мужчина не скрывает, что был осужден за валютные махинации и отбывал срок в тюрьме. А его семью это совершенно не смущает, ведь Волкова ушла из театра, чтобы посвятить себя семье.

Мария Голубкина