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Актрисы, которые связали жизнь с уголовниками 

Рамблер 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Эти актрисы не поверили в предрассудки и решили довериться собственной интуиции. Они решили, что у каждого есть шанс исправиться, поэтому связали свою жизнь с бывшими заключенными.

Екатерина Климова

Сейчас звезда российских фильмов и сериалов состоит в браке с актером Гела Месхи, но в 2004 году она вышла замуж за Игоря Петренко. С ним она познакомилась на съемках сериала "Лучший город Земли". Они были вместе на протяжении десяти лет, у них есть двое детей. Актрису совсем не смутил тот факт, что ее возлюбленный восемь лет сидел в тюрьме за групповое убийство. В 90-х актер со своими друзьями решили припугнуть одного мужчину, который должен был им денег, но перестарались.

Наталья Волкова

Несмотря на то, что актриса завершила свою карьеру в 1988 году из-за семьи, она запомнилась своими яркими ролями. До этого она познакомилась с коллегой Владимиром Долинским, с которым они состоят в браке уже больше 30 лет. Мужчина не скрывает, что был осужден за валютные махинации и отбывал срок в тюрьме. А его семью это совершенно не смущает, ведь Волкова ушла из театра, чтобы посвятить себя семье.

Мария Голубкина

Известная актриса, которая была популярна в нулевых, связала свою жизнь с сыном легендарного Василия Ливанова, Борисом. Он отбывал наказание за убийство и был освобожден в 2014 году по УДО за хорошее поведение. По словам актрисы, они начали общаться практически сразу после того, как ее возлюбленный вышел на свободу. Она также призналась, что была знакома с мужчиной еще до его заключения. А Ливанов, в свою очередь, заявил, что любил Голубкину еще со студенческих времен.
Комментарии14
Актеры , Владимир Долинский , Мария Голубкина , Василий Ливанов , Наталья Волкова , Гела Месхи , Игорь Петренко , Екатерина Климова , РИА Новости
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