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Что такое «черный список» актеров 

Рамблер 16 часов назад
Фото: depositphotos.com
Такой список артистов составляют киностудии, продюсеры и главы телеканалов. Это неофициальный список и его нет в открытом доступе, поэтому о нем знает не каждый актер.
Ни один актер не застрахован от попадания в "черный список". Говорят, что существует три категории: "не снимать вообще", "снимать с осторожностью" и "эксклюзив". Если с первыми двумя пунктами все понятно, то последний существует для актеров, подписавших контракты, в которых указано, что он не может сниматься у других каналов в течение какого-то времени.
Так, некоторые деятели кино попадают в "черный список" по своей воле. Иногда бывает такое, что одна студия "выкупает" актера с контрактом у другой, но такое бывает лишь со знаменитостями.
Те, кто попадают в категорию "не снимать вообще", как говорят работники индустрии, могут даже не пытаться продолжить свою карьеру. Туда добавляют за срыв съемок, хамство на съемочной площадке и раскрытие конфиденциальной информации о фильме.
В категории "снимать с осторожностью" обозначены актеры, вокруг которых раздут скандал в прессе или к ним негативно относятся зрители. Есть и такие, кто злоупотребляет алкоголем, и те, которые засветились в провальных проектах.
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