Что мешало жить Леониду Харитонову 

Леонид Харитонов когда-то был кинозвездой. «Солдат Иван Бровкин», «Улица полна неожиданностей», «Огонь, вода и… медные трубы» — эти фильмы с участием артиста до сих пор любимы зрителями. Но личная жизнь артиста была сложной: первую супругу он нашёл ещё в студенчестве, но этот брак не продлился долго. Вторая жена подарила Леониду сына, но и это брак не сложился: Харитонов начал искать развлечения на стороне и увлёкся алкоголем. Как пристрастие к спиртному сказалось на карьере Леонида Харитонова и что свело его в могилу, узнайте из видео.