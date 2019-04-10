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Что мешало жить Леониду Харитонову 

Рамблер 13 часов назад
Леонид Харитонов когда-то был кинозвездой. «Солдат Иван Бровкин», «Улица полна неожиданностей», «Огонь, вода и… медные трубы» — эти фильмы с участием артиста до сих пор любимы зрителями. Но личная жизнь артиста была сложной: первую супругу он нашёл ещё в студенчестве, но этот брак не продлился долго. Вторая жена подарила Леониду сына, но и это брак не сложился: Харитонов начал искать развлечения на стороне и увлёкся алкоголем. Как пристрастие к спиртному сказалось на карьере Леонида Харитонова и что свело его в могилу, узнайте из видео.
Актеры , Видео , Леонид Харитонов
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