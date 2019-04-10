Как изменились актёры из «Терминатора» 

Боевик «Терминатор 3: Восстание машин» (2003) режиссёра Джонатана Мостоу продолжил успешную франшизу. Главного героя по-прежнему играл Арнольд Шварценеггер, для которого Терминатор стал своего рода визитной карточкой. Компанию ему составили Ник Стал и Клэр Дэйнс. Несмотря на то, критики фильм похвалили, колоссального финансового успеха не случилось. Тем не менее, картина не разочаровала поклонников прежних «Терминаторов», а актёры, снявшиеся в ленте, получили свою долю славы. А как они выглядят сегодня?