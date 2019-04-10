Как на самом деле выглядела Варлей в молодости

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Как на самом деле выглядела в молодости Наталья Варлей 

Рамблер 8 часов назад
В списке фильмографии Натальи Варлей множество знаковых ролей: Лиза Калачева из "Двенадцати стульев", панночка из "Вия" и другие. Но запомнилась улыбчивая актриса с широко распахнутыми глазами публике именно по роли Нины из "Кавказской пленницы".
Наталья буквально загипнотизировала своей красотой и непринужденностью. А прическу "как у Нины" хотели все девушки Советского Союза.
А вот так актриса выглядела в молодости вне съемочного процесса.
Кстати, говорят, что Леонид Гайдай посмотрел порядка 500 девушек прежде чем утвердить на съемки в "Кавсказской пленнице" именно Наталью Варлей.
И несмотря на то, что внешний типаж идеально подходил для выбранной роли, озвучивала героиню другая знаменитая актриса — Надежда Румянцева. А знаменитую песню "Про медведей" исполнила Аида Ведищева.
Актеры , Видео , Леонид Гайдай , Надежда Румянцева , Наталья Варлей , РИА Новости
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