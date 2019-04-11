Как Ада Роговцева вышла замуж за своего учителя 

Актриса Аде Роговцевой сейчас 81 год, но она по-прежнему востребована в кинематографе. 35 лет она отдала сцене театра имени Леси Украинки в Киеве, но это не мешало ей активно сниматься. Прославила на весь Советский Союз актрису роль Анны в эпопее «Вечный зов», хотя Роговцева поначалу отказывалась от проекта, потому что у неё была маленькая дочка. Кстати, отцом девочки старшего сына Ады стал Константин Степанков, единственный супруг артистки. Они познакомились, когда Ада была студенткой, а Константин — преподавателем.