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Как Ада Роговцева вышла замуж за своего учителя 

Рамблер 9 часов назад
Актриса Аде Роговцевой сейчас 81 год, но она по-прежнему востребована в кинематографе. 35 лет она отдала сцене театра имени Леси Украинки в Киеве, но это не мешало ей активно сниматься. Прославила на весь Советский Союз актрису роль Анны в эпопее «Вечный зов», хотя Роговцева поначалу отказывалась от проекта, потому что у неё была маленькая дочка. Кстати, отцом девочки старшего сына Ады стал Константин Степанков, единственный супруг артистки. Они познакомились, когда Ада была студенткой, а Константин — преподавателем.
Актеры , Видео , Константин Степанков , Ада Роговцева
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