Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Волшебный парк Джун
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Шазам!
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Балканский рубеж
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Кладбище домашних животных
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Мы
Триллер, Ужасы
Купить билет
Хеллбой
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
В объятиях лжи
Триллер, Драма
Купить билет
Королевский корги
Мультфильм, Комедия
Купить билет
Домовой
Фэнтези, Комедия, Семейный
Купить билет
Середина 90х
Трагикомедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
Счастье - это... Часть 2
Мелодрама, Семейный
Купить билет
Трезвый водитель
Ромком
Купить билет
Щенячий патруль: Мегащенки
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 94. Весенний концерт
Мультфильм
Купить билет

Почему Елена Проклова годами не общалась с семьей 

Рамблер 7 часов назад
Елена Проклова дебютировала в кино ещё в 11 лет. Сыграв в фильме «Звонят, откройте дверь» (1965) режиссёра Александра Митты, девочка стала звездой. Вокруг неё всегда была сплочённая семья, где Лена могла найти поддержку, но вышла замуж в 17 лет и быстро родила дочь. Однако бросать карьеру Проклова не собиралась, поэтому переложили домашние заботы на мужа. Впрочем, брак вскоре распался, так что воспитанием малышки занялись родители Елены, а сама она виделась с дочерью урывками. Спустя годы мать и дочь начали конфликтовать, в итоге Елена разорвала отношения с близкими на целых пять лет. Смотрите видео и узнайте, из-за чего возник конфликт и как удалось его разрешить.
Актеры , Видео , Александр Митта , Елена Проклова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему поругались продюсер и режиссер «Хэллбоя»
Как на самом деле выглядела Селезнева в молодости2
Не сломаться: фильмы о концлагерях
Какие сериалы стоит смотреть этой весной
Как на самом деле снимают самые популярные шоу1
Видео
Полицейский из Нижнего Новгорода подался в «Дом-2»
ТВ
Как на самом деле выглядела Варлей в молодости
Актеры
Как на самом деле выглядела Селезнева в молодости
Актеры
Чем весна удивит киноманов
Фильмы
Собчак села на шпагат, изобразив Волочкову
ТВ
Владимир Машков расскажет, как украсть миллиард
Фильмы Актеры
Почему Елена Проклова годами не общалась с семьей
Актеры
Сцены из ужастиков, которые вырезали зря
Фильмы
Как Ада Роговцева вышла замуж за своего учителя
Актеры
Арнольд Шварценеггер взялся за старое
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение