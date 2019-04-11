Почему Елена Проклова годами не общалась с семьей 

Елена Проклова дебютировала в кино ещё в 11 лет. Сыграв в фильме «Звонят, откройте дверь» (1965) режиссёра Александра Митты, девочка стала звездой. Вокруг неё всегда была сплочённая семья, где Лена могла найти поддержку, но вышла замуж в 17 лет и быстро родила дочь. Однако бросать карьеру Проклова не собиралась, поэтому переложили домашние заботы на мужа. Впрочем, брак вскоре распался, так что воспитанием малышки занялись родители Елены, а сама она виделась с дочерью урывками. Спустя годы мать и дочь начали конфликтовать, в итоге Елена разорвала отношения с близкими на целых пять лет. Смотрите видео и узнайте, из-за чего возник конфликт и как удалось его разрешить.